Prefeito vistoria obras de ampliação da Escola Raimunda da Cunha Aires no bairro José Hassem em Epitaciolândia

Evento no mês da mulher reuniu lideranças femininas em Brasiléia; presidente Inês e equipe receberam reconhecimento por trabalho à frente da associação

BRASILÉIA – Em uma celebração que marcou o encerramento do Mês da Mulher, a Associação Comercial e Empresarial de Brasiléia (ACEBRA) realizou no dia 31 de março uma homenagem especial às empreendedoras acreanas. O evento destacou a força e resiliência das mulheres que movimentam a economia local.

Os Destaques da cerimônia foram:

– Presidente Inês e sua equipe foram homenageadas pelo trabalho à frente da ACEBRA

– Lideranças como Patrícia Dossa e Lidiane Cabral receberam reconhecimento

– Foco no empoderamento feminino e nos desafios do empreendedorismo

“Parabenizo todas as guerreiras que transformam sonhos em negócios. Sei que não é fácil, mas com determinação e fé, é possível construir um futuro melhor”, declarou uma das organizadoras, destacando o papel fundamental das mulheres de Brasiléia no desenvolvimento econômico regional.

O evento reforçou o compromisso da ACEBRA em apoiar as empreendedoras locais, oferecendo ferramentas e capacitação para enfrentar os desafios do mercado. A associação anunciou novos projetos para 2025 focados no fortalecimento do empreendedorismo feminino no extremo do Acre.

