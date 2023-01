Prefeito visita porto da catraia no bairro Cadeia Velha e anuncia melhorias para a região

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitou na manhã desta terça-feira (24), o porto da catraia do bairro Cadeia Velha. Segundo o prefeito, um serviço simples, mas de grande valor social que contribui para o dia a dia de muitos que fazem uso do transporte e há muito tempo não era revitalizado.

“É grandiosa no sentido do benefício, as pessoas mais humildes e, principalmente, dos catraieiros, que fazem esse trabalho. Porque o custo não é tão alto assim, a prefeitura fez com muito carinho, juntamente com a Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), que está pronta exatamente para isso.”

Até o momento foram entregues as escadarias dos portos dos bairros Aeroporto Velho e Quinze. De acordo com o encarregado da equipe da SMCCI, o porto do lado oposto, localizado no bairro 6 de agosto, está programado para ser feiro assim que o nível do rio baixar. Além da escadaria, a prefeitura melhorou a estrutura para os passageiros, como explica o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

“Fizemos toda a calçada e um abrigo, para que as pessoas possam se proteger do sol e da chuva em um lugar apropriado enquanto esperam o acesso à locomoção.”

Seu Mário Lúcio reveza os dias de trabalho no ponto da catraia há 37 anos. Ele se mostra esperançoso com a melhoria que, segundo ele, há quatro anos era um pedido constante, mas que nunca havia sido atendido, mesmo sendo um serviço simples.

“Muita gente atravessava de um lado para o outro, mas quando chovia, do barranco ninguém passava, pois escorregava. Agora vai melhorar muito.”

O prefeito aproveitou para anunciar melhorias para a região, como a reforma do Mercado Elias Mansour e a construção do Edifício Garagem.

“O projeto está pronto. É um recurso federal do senador Marcio Bittar, no valor de R$ 20 milhões, vai custar um pouco mais, mas a prefeitura vai botar o dinheiro dela.”

Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom Foto: Evandro Derze/Assecom

