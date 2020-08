O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores, fez uma visita na sede da Secretaria de Obras na manhã desta sexta-feira, dia 7, para se reunir com toda a equipe, além do secretário de Meio Ambiente e com seu vice Raimundão.

Em suas falas, Tião Flores Agradeceu o empenho de toda a equipe, por todas as atividades e serviços prestados até o presente momento, “reconheço seus esforços e empenho em suas atividades e desde já, no momento oportuno, parabenizo a todos os pais que neste próximo domingo será comemorado, e este dia que deve ser vivido”.

Em reconhecimento de todos os pais garis, pra não deixar passar em branco este dia, dia dos pais, os mesmos receberam uma cesta básica, simbolizando esta data.

por conta da pandemia, não será realizado nenhuma atividade, afim de evitar a propagação do novo coronavírus.

A visita foi finalizada com uma oração realizada pelo pastor Ari Rufino.

