O atual prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), juntamente com o vice, Raimundão, recebeu em seu gabinete juntamente com secretários municipais, o seu sucessor a partir de 1º de janeiro de 2021.

O delegado Sérgio Lopes (PSDB), juntamente com seu vice, Professor Soares (PROS), estão montando sua equipe para realizar a transição e posse que provavelmente acontecerá no dia 31 de dezembro, ou dia 1º de janeiro de 2020.

Segundo o prefeito Tião Flores, todas as secretarias estão de portas abertas para que a transição aconteça de forma tranquila, para assim, o próximo gestor e equipe iniciem sua gestão da melhor maneira possível. Também desejou sucesso ao prefeito eleito e informou já iniciou os preparativos para a transição e será feita da maneira mais republicana e transparente possível.

Tião Flores vem agradecendo a oportunidade em poder fazer trabalhos pelo Município nesses quatro anos e que está tranquilo, respeita a vontade popular e que poderia ter feito muito mais. “Estamos com um pacote de obras enorme que será concluído pelo próximo gestor. Desejamos sorte e um bom trabalho para ele e toda sua equipe”, destacou.

Comentários