O prefeito Tião Flores realizou reunião com representantes do grupo S.O.S. Epitaciolândia, Secretaria e Vigilância Sanitária Municipal, DETRAN/AC e Policia Militar para tratarem assuntos referente ao combate do novo Corona Vírus.

O Prefeito Relatou a grande preocupação e cobrança da população, referente a grupos de carona em redes socais, que mesmo com decreto em vigor muitos tem descumprindo o mesmo, pondo em risco a vida da população.

Também ressaltou que muitos estabelecimentos comerciais, e a população não tem respeitado o Decreto, descumprindo os cuidados para evitar a proliferação do Vírus e o mesmo disse “precisamos trabalhar juntos para combater este vírus”, destacou o gestor.

“Vamos em busca da solução’’ ressaltou Major Ana Cassia comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar.

A mesma também enfatizou a necessidade de mais representantes de segurança para assim poder tem estratégias e novas medidas mais definas para se ter uma melhor eficácia no combate ao covid-19.

Dando continuidade, o representante do S.O.S fala a respeito de muitos não dar valor as leis e muito menos ao decreto municipal, e o mesmo se mostrou preocupado pois os que muitos chegam em uma barreira sanitária dizem que “isso não serve de nada” e até mesmo usam palavras pesadas, ofendendo todos que estão empenhados trabalhando para combater o Corona Vírus. O mesmo se colocou disposto a ajudar e cooperar no que for possível.

