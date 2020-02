O Prefeito Tião Flores, acompanhado do secretário de Administração José Menezes Cruz, na tarde desta quinta-feira 13 em agenda na Capital Acreana, participou da primeira assembléia geral da Associação dos Municípios do Acre (AMAC) de 2020.

O encontro, além da participação do prefeito, esteve presente o governador Gladson Cameli, o coordenador da bancada do Acre em Brasília, Senador Sérgio Petecão (PSD), o Presidente da Câmara de Epitaciolândia Vereador Nego, outros 16 Prefeitos dos Municípios do Acre e teve como principal atrativo a presença do General Ubiratan Poty, Diretor do Programa Calha Norte.

O programa, criado em 1985 pelo Governo Federal diante de uma preocupação dos militares sobre a causa amazônica. O programa abrange 379 municípios, distribuídos em oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul (faixa de fronteira), Pará, Rondônia e Roraima.

Para os municípios acreanos, o Calha Norte tem tido um papel essencial para facilitar a chegada de recursos e tentar desburocratizar os trâmites em Brasília que tanto dificultam a liberação de dinheiro.

O governador Gladson Cameli afirmou que os 22 municípios acreanos têm apoio incondicional do Governo do Estado no que diz respeito ao desenvolvimento urbano e melhoria dos serviços públicos oferecidos à população.

Cameli disse ainda que seu governo não prestigia aliados políticos e sua principal preocupação é com todos os cidadãos acreanos. Ciente das dificuldades financeiras vivenciadas pelos administradores municipais, Gladson colocou o Estado à disposição para receber e encontrar uma solução para resolver as demandas de cada prefeitura.

“Estou aqui em respeito a essa instituição e aos prefeitos dos nossos municípios. Saibam que vocês têm um governador parceiro, disposto a ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance e com muita vontade de trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso estado. Não diferencio aliados e opositores políticos, quero mesmo é poder exercer o meu papel de governador e ajudar a população acreana”, declarou Cameli.

