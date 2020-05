Mesmo em meio a pandemia, o Município de Epitaciolândia não cessa trabalhos dentro do Município. Pois na tarde desta segunda-feira (18), na rua Cruzeiro do Sul, localizada no bairro Liberdade, deu-se início a instalação das galerias para a reconstrução da ponte, sendo 22 galerias no total, onde servirá de canal para o pequeno córrego de água que em momentos de chuva aumenta de forma violenta e perigosa.

O prefeito Tião Flores juntamente com o Secretario do Meio Ambiente, Ivan Ferreira, estiveram presentes no local para acompanhar aonde está sendo reconstruído a ponte, que por mais de cinco anos havia sido abandonada.

A estrutura que está sendo montada é a primeira de grande porte dentro de um bairro no Município de Epitaciolândia, a estrutura irá suportar a grande quantidade de água durante os períodos de chuva.

Com a reconstrução da ponte na rua Cruzeiro do Sul, a mesma recebera tratamento especifico pois, o local apresentou deslizes e bastante desnível, por isso a rua será refeita para assim ser reativado o trafego de veículos e pessoas facilitando o acesso para a população.

