Prefeito Tião Bocalom visita abrigo para imigrantes e defende acolhimento humanitário em Rio Branco
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), visitou nesta segunda-feira (5), o abrigo municipal que acolhe imigrantes e refugiados na capital acreana. Durante a visita, o gestor destacou o compromisso da prefeitura com o atendimento humanitário às famílias estrangeiras, em especial venezuelanas, que chegaram ao Acre nos últimos anos em busca de melhores condições de vida.
Segundo Bocalom, somente no ano de 2025, mais de 2.100 venezuelanos foram atendidos no abrigo municipal, sem contar aqueles que apenas transitam pelo estado a caminho de outras regiões do país. Ele afirmou que a prefeitura tem atuado para garantir acolhimento digno, mesmo sendo uma responsabilidade originalmente atribuída ao governo federal.
“São pessoas que deixaram tudo para trás por causa da situação difícil em seu país. A prefeitura sempre procurou estender a mão, dar carinho e acolher esses irmãos como seres humanos, oferecendo um tratamento digno e respeitoso”, afirmou o prefeito.
O gestor também citou o apoio de outras prefeituras da região, como Assis Brasil e Epitaciolândia, que segundo ele ajudam no suporte aos imigrantes que passam pela fronteira antes de chegar a Rio Branco.
Durante a visita, Bocalom mencionou casos de idosos e pessoas com deficiência que passaram pelo abrigo, destacando a complexidade do atendimento e a necessidade de uma rede de apoio estruturada. “São famílias, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade extrema que precisam de ajuda imediata”, ressaltou.
O prefeito ainda comentou sobre a expectativa de que parte dos imigrantes possa retornar ao país de origem caso haja mudanças políticas e sociais que garantam estabilidade. “Todo mundo quer viver no seu país, junto da sua família. A nossa esperança é que essas pessoas possam, um dia, voltar para casa com dignidade”, concluiu.
A Prefeitura de Rio Branco informou que o abrigo continua funcionando com apoio municipal, estadual e federal, oferecendo alimentação, atendimento social e encaminhamento para serviços de saúde e documentação.
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE COTAÇÃO
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
AVISO DE COTAÇÃO
A CÂMARA Municipal de Epitaciolândia inscrita no CNPJ sob o no 84.306.562/0001-58, através da Comissão de Contratação, informa que está recebendo cotações para o seguinte processo: PREGAO PRESENCIAL Objeto: Contratação de Empresa Especializada em fornecimento de Combustíveis, visando atender as demandas da Câmara Municipal de Epitaciolândia – Acre.
O prazo para envio de propostas será de 03 (três) dias úteis, a partir desta publicação. Mais informações: [email protected] das 07h às 13h de segunda à sexta-feira.
Epitaciolândia-AC, 30 de dezembro de 2025.
Edileuza Meireles de Medeiros
Agente de Contratação
Maduro é capturado pelos EUA em operação na Venezuela e será julgado em Nova York
Maduro enfrentará “toda a fúria” da justiça americana, afirma Procuradora
Pam Bondi cita acusações de narcoterrorismo e posse de armas destrutivas; Nicolás Maduro será julgado no Distrito Sul de Nova York
A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou neste sábado (3) que Nicolás Maduro enfrentará em breve a “ira total” da justiça americana em tribunais dos EUA. Segundo a Procuradora-Geral, o líder venezuelano será processado com base em uma acusação do Distrito Sul de Nova York, que inclui crimes de conspiração de narcoterrorismo, importação de cocaína e posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos.
A declaração foi feita após o presidente Donald Trump confirmar a captura de Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, durante uma operação militar de grande escala realizada em território venezuelano na madrugada de hoje.
O senador republicano Mike Lee afirmou conversar com o Secretário de Estado Marco Rubio, que a finalidade da operação militar e da captura foi justamente garantir que Maduro responda por esses crimes em solo americano
Acusações criminais e extradição
Maduro possuía uma recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pelo governo americano por informações que levassem à sua prisão.
Autoridades dos EUA informaram que a ação teve como objetivo executar mandados de prisão pendentes e que Maduro já foi retirado da Venezuela para ser julgado em solo americano.
Detalhes da operação militar
A missão, descrita por especialistas como de “velocidade impressionante”, teria sido executada pela Força Delta do Exército com apoio da polícia dos EUA e rastreamento da CIA. Os ataques começaram por volta das 3h (horário de Brasília) e atingiram alvos em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira.
Testemunhas relataram explosões e a presença de helicópteros e aeronaves de elite por cerca de 90 minutos. Em resposta, o governo venezuelano decretou emergência nacional e mobilizou planos de defesa, embora a vice-presidente Delcy Rodríguez tenha admitido que o paradeiro de Maduro era desconhecidopela gestão local após a incursão.
Reações internacionais e cenário político
A intervenção militar dividiu a comunidade internacional:
- Aliados: Rússia e Cuba condenaram o ato, classificando-o como “agressão armada” e “ataque criminoso”.
- Apoio: O presidente da Argentina, Javier Milei, celebrou a captura com a frase “A liberdade avança”.
- Brasil: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência no Itamaraty para analisar o impacto regional da operação.
A União Europeia pediu moderação e respeito ao direito internacional, reiterando que Maduro carece de legitimidade. Na Venezuela, a oposição política, liderada por Edmundo González e María Corina Machado, monitora a situação diante de uma possível transição de poder.
Mulher é quase decapitada encima da cama na cidade de Brasiléia
Companheira da vítima não estava no local e caso será investigado pela Polícia Civil
Uma mulher identificada como Regina Patrícia Teixeira da Cunha, de 43 anos, foi encontrada morta dentro de uma residência localizada no Bairro Samaúma I em Brasiléia, na manhã desta sexta-feira (02), após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de possível feminicídio por volta das 6h.
A guarnição foi chamada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e, ao chegar ao endereço, foi recebida por familiares que relataram ter encontrado a casa aberta e, ao entrar no imóvel, localizaram a vítima caída no quarto, já sem sinais vitais.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito. Segundo avaliação preliminar da equipe médica, a morte teria sido causada por violência, possivelmente provocada por um objeto perfurocortante (faca) na região do pescoço.
A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação do local do crime. Durante a averiguação, os policiais localizaram uma faca próxima à pia da residência. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia, embora ainda não haja confirmação de que tenha sido utilizado no crime.
Familiares informaram que a companheira da vítima, L. O. da S., de 39 anos, não se encontrava no imóvel no momento em que o corpo foi encontrado, embora devesse estar na residência. Posteriormente, compareceu ao local e afirmou que havia saído por volta das 23h da noite anterior, permanecendo ingerindo bebida alcoólica durante a madrugada na companhia de um homem.
Em diligências, os policiais localizaram o homem citado, que confirmou ter estado com ela durante toda a madrugada, até aproximadamente às 6h da manhã.
A perícia criminal foi acionada, mas não havia perito disponível no momento para realizar os levantamentos técnicos no local.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações para esclarecer as circunstâncias da morte e eventual responsabilização criminal.
