Prefeito Tião Bocalom reúne aliados para fortalecer base governista na Câmara Municipal

Encontro com 14 vereadores ocorre após ajustes políticos e escolha de líder; Bocalom destaca alinhamento de estratégias para o desenvolvimento de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), e o vice-prefeito Alysson Bestene reuniram-se na manhã desta segunda-feira (10) com 14 vereadores da Câmara Municipal em seu gabinete pessoal na sede do Poder Executivo. O encontro teve como objetivo fortalecer a base governista após uma semana de ajustes políticos, incluindo a definição do líder da bancada, vereador Rutênio Sá, e a articulação com o Progressistas e o grupo conhecido como “Bloquinho”.

Em suas redes sociais, Bocalom destacou a importância do diálogo com os aliados. “Foi um encontro extremamente produtivo. Discutimos ideias, alinhamos estratégias e reafirmamos nosso compromisso com o crescimento e o desenvolvimento de Rio Branco”, afirmou o prefeito, que parece ter assumido o controle das articulações políticas no parlamento. O mesmo pensamento foi compartilhado pelo atual presidente da Câmara Municipal, Joabe Lira, que acredita em uma união entre os poderes municipais visando o melhor para o povo rio-branquense.

Entre os vereadores presentes estavam Joabe Lira, Rutênio Sá, Raimundo Neném, Joaquim Florêncio, Antônio Moraes, Bruno Moraes, Leôncio Castro, Lucilene Vale, João Paulo Silva, Matheus Paiva, Márcio Mustafá, Moacyr Júnior, Aiache e Felipe Tchê. Samir Bestene e Zé Lopes não compareceram, sendo que Lopes já declarou publicamente que não integra a base governista.

A reunião marca um esforço do Executivo para consolidar apoio e garantir a governabilidade em meio aos desafios políticos na Câmara Municipal.



