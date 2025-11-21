Prefeito Tião Bocalom recebe homenagem na Fieac por investimentos na construção civil

Gestor destacou que ações no setor “impulsionam a economia e geram empregos” na capital acreana; certificado reconhece contribuição da administração municipal

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, foi homenageado com um Certificado de Reconhecimento durante a Feira da Indústria do Estado do Acre (Fieac) pelas ações e investimentos realizados em sua gestão no setor da construção civil. Em seu pronunciamento, o prefeito classificou os momentos na feira como “mais que especiais” e reforçou o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

Bocalom destacou o impacto econômico das políticas voltadas para o setor: “Nossas ações e os expressivos investimentos na construção civil impulsionam a economia, geram empregos e contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da nossa população”.

A participação do gestor no evento, onde também atuou como palestrante, evidencia o reconhecimento do setor produtivo às políticas municipais e consolida o foco da administração em infraestrutura e geração de emprego como pilares do desenvolvimento econômico da capital. O prefeito reafirmou que “seguiremos trabalhando pelo desenvolvimento da nossa terra”, mantendo a prioridade no fortalecimento da indústria local.

