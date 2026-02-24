Prefeito Tião Bocalom participa da certificação de alunos do Ifac em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, participou, na noite dessa segunda-feira (23), da cerimônia de entrega de certificados dos cursos de Assistente Administrativo e Assistente em Recursos Humanos, promovida pelo Instituto Federal do Acre (Ifac).

As capacitações foram ofertadas por meio do programa Formar para Incluir, iniciativa voltada à qualificação profissional e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. A ação foi viabilizada por emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, destinada pela deputada federal Meire Serafim.

O prefeito Tião Bocalom enfatizou a relevância da presença do Ifac em todos os municípios acreanos, destacando o impacto social da iniciativa.

“Essa é uma oportunidade concreta para quem deseja se capacitar e ampliar perspectivas profissionais. Parabenizo todos os alunos pela conquista”, declarou.

O gestor também destacou o alcance estadual do programa, que permitiu a participação de estudantes de municípios distantes.

“Alunos de cidades como Santa Rosa puderam realizar o curso e obter um diploma federal, o que representa uma conquista significativa”, completou.

Durante o evento, a parlamentar Meire Serafim destacou a importância do investimento na formação profissional da população acreana.

“Fico muito feliz em poder contribuir para contemplar moradores dos 22 municípios do Acre por meio da nossa emenda”, afirmou.

Segundo a pró-reitora do Ifac, Ana Cláudia, os cursos possuem caráter estratégico por estarem diretamente relacionados à área de gestão e rotinas administrativas, segmentos com forte demanda tanto no setor público quanto na iniciativa privada.

De acordo com a gestora, as formações atendem profissionais já inseridos no mercado de trabalho, bem como pessoas que buscam a primeira oportunidade de emprego ou recolocação profissional.

Ao todo, o programa registrou 1.140 matrículas em todo o estado. Nesta etapa, 180 alunos concluíram os cursos e receberam certificação, em formato presencial e on-line. A pró-reitora também ressaltou os resultados alcançados.

“A procura foi positiva, mas o destaque maior foi a permanência dos alunos. Conseguimos atingir o objetivo esperado”, avaliou.

A iniciativa reforça o papel da educação profissional como ferramenta de inclusão, geração de renda e desenvolvimento regional.























Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

