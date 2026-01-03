Flash
Prefeito Tião Bocalom classifica prisão de Nicolás Maduro como “vitória do povo venezuelano” em postagem nas redes sociais
Autoridades municipais e declaração polêmica repercutem após anúncio de captura do presidente da Venezuela em cenário relatado pelos Estados Unidos
Após o anúncio, feito pelo governo dos Estados Unidos, da prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comentou o episódio em suas redes sociais, classificando a captura do líder venezuelano como uma “vitória do povo venezuelano”.
Em publicação oficial, o prefeito afirmou que Maduro seria um dos principais símbolos da chamada “esquerda autoritária” no mundo e atribuiu a queda do regime à ofensiva liderada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Na postagem, Bocalom escreveu que um “regime que esmagou seu próprio povo chega ao fim” e agradeceu a Trump “por liderar a ofensiva que acelerou a queda de um ditador e devolveu esperança à Venezuela”.
Trecho da mensagem publicada por Bocalom nas redes sociais:
“VITÓRIA DO POVO VENEZUELANO!
O maior símbolo da esquerda autoritária no mundo, sustentado pelo narcotráfico e pela opressão, CAI.
Um regime que esmagou seu próprio povo chega ao fim.
Obrigado, Trump, por liderar a ofensiva que acelerou a queda de um ditador e devolveu esperança à Venezuela.”
Segundo a versão divulgada pelas autoridades norte-americanas, a prisão de Maduro teria ocorrido após uma ofensiva militar de grande escala lançada na madrugada deste sábado (3). De acordo com Washington, ataques teriam atingido Caracas e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira, resultando na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.
Fontes oficiais dos Estados Unidos teriam informado que o casal foi retirado da Venezuela por via aérea e está sob custódia em território norte-americano, em local mantido em sigilo por razões de segurança. As mesmas autoridades confirmaram que Maduro será apresentado à Justiça no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, onde ele e Cilia Flores teriam sido formalmente denunciados pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos.
No lado venezuelano, conforme divulgado nesse cenário, o governo declarou estado de emergência e afirmou desconhecer o paradeiro do presidente e da primeira-dama. A vice-presidente venezuelana também teria afirmado não ter informações sobre o casal e pedido uma prova de vida.
Nikolas e Eduardo Bolsonaro publicam foto que seria de Maduro preso
Na rede social X, ambos divulgaram uma foto em que Maduro aparece sendo preso. O presidente da Venezuela foi capturado neste sábado (3)
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) celebraram, neste sábado (3/1), a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos, que atacou a capital Caracas.
Na rede social X, ambos divulgaram uma foto em que Maduro aparece sendo preso, embora nenhum órgão oficial tenha publicado a imagem. Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela.
O senador cassado, Eduardo Bolsonaro, se manifestou afirmando que o regime venezuelano “é o pilar financeiro, logístico e simbólico” do Foro de São Paulo, uma articulação política de partidos e movimentos de esquerda da América Latina e Caribe. O movimento foi fundado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva e o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro.
Na imagem, Maduro aparece sendo levado por dois soldados norte-americanos, que exibem, nos coletes, a sigla DEA, da Administração de Repressão às Drogas.
Segundo Eduardo, a captura de Maduro vivo faz com que Lula, o presidente da Colômbia gustavo Petro e os demais membro do Foro de São Paulo tenha “dias terríveis” a diante. Ele finaliza a publicação celebrando a liberdade.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), fez uma postagem desejando que todos os “ditadores ou juízes da América Latina tenha o mesmo destino de Maduro”.
Em outras publicações, o deputado chegou a brincar com a polêmica envolvendo as havaianas afirmando que “2026 começou com os dois pés na porta da casa” do presidente venezuelano e afirmar que agora ele só precisa “dedurar o Lula.
Sobrevivente de tragédia na BR-364 recebe alta médica em Rio Branco
Marca do cinto de segurança no corpo de jovem chama atenção e reforça importância do uso do equipamento.
O jovem Marcos Vinicius Tananta do Nascimento, de 21 anos, recebeu alta médica na sexta-feira (2) do Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Ele é um dos sobreviventes do grave acidente registrado na manhã do dia 1º de janeiro, no km 12 da BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, que resultou na morte de Thiago de Farias Pinheiro, de 23 anos.
Após o acidente, Marcos e outro ocupante do veículo, Luiz Felipe Sabóia da Silveira, também de 21 anos, foram socorridos e encaminhados inicialmente ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Em razão da gravidade do caso, ambos precisaram ser transferidos para a capital acreana para atendimento especializado.
Marcos apresentou boa evolução clínica e pôde deixar a unidade hospitalar. Já Luiz Felipe segue internado no Pronto-Socorro de Rio Branco, em tratamento por fraturas no fêmur, nos braços e na clavícula, além de apresentar traumatismo craniano encefálico leve. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é estável.
Uma imagem enviada à redação chamou atenção ao mostrar a marca do cinto de segurança no corpo de Marcos Vinicius. O registro reforça a importância do uso do equipamento de proteção, que pode ter sido decisivo para reduzir a gravidade dos ferimentos e preservar a vida do jovem durante o impacto.
O caso segue sob investigação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apura as circunstâncias do acidente.
Câmara de Brasiléia aprova contratação temporária para garantir início do ano letivo
Projeto autoriza Prefeitura a contratar profissionais da Educação por 10 meses e evita atraso no calendário escolar de 2026.
A Câmara Municipal de Brasiléia aprovou, em Sessão Extraordinária realizada nesta sexta-feira (2), o Projeto de Lei nº 034, que autoriza a contratação temporária de profissionais para a área da Educação no município.
A proposta foi encaminhada pelo Poder Executivo por meio do Ofício nº 360, protocolado no dia 29 de dezembro de 2025, e trata da contratação por tempo determinado, pelo período de 10 meses, para atender necessidades temporárias da rede municipal de ensino.
A sessão foi presidida pelo vereador Marquinho Tibúrcio (Progressista) e contou com a presença de sete dos onze parlamentares, número suficiente para deliberação. O projeto foi aprovado por unanimidade. As ausências dos demais vereadores foram justificadas em plenário.
De acordo com os parlamentares, a realização da sessão extraordinária durante o recesso demonstra o compromisso da Casa Legislativa em garantir que não haja atraso no início do ano letivo de 2026, assegurando o funcionamento regular das escolas municipais.
Após a aprovação, o projeto retorna ao Gabinete do Prefeito para sanção e adoção das providências administrativas necessárias para a efetivação das contratações.
