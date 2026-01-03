Prefeito Tião Bocalom classifica prisão de Nicolás Maduro como “vitória do povo venezuelano” em postagem nas redes sociais

Autoridades municipais e declaração polêmica repercutem após anúncio de captura do presidente da Venezuela em cenário relatado pelos Estados Unidos

Após o anúncio, feito pelo governo dos Estados Unidos, da prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, comentou o episódio em suas redes sociais, classificando a captura do líder venezuelano como uma “vitória do povo venezuelano”.

Em publicação oficial, o prefeito afirmou que Maduro seria um dos principais símbolos da chamada “esquerda autoritária” no mundo e atribuiu a queda do regime à ofensiva liderada pelo presidente norte-americano Donald Trump. Na postagem, Bocalom escreveu que um “regime que esmagou seu próprio povo chega ao fim” e agradeceu a Trump “por liderar a ofensiva que acelerou a queda de um ditador e devolveu esperança à Venezuela”.

Trecho da mensagem publicada por Bocalom nas redes sociais:

“VITÓRIA DO POVO VENEZUELANO!

O maior símbolo da esquerda autoritária no mundo, sustentado pelo narcotráfico e pela opressão, CAI.

Um regime que esmagou seu próprio povo chega ao fim.

Obrigado, Trump, por liderar a ofensiva que acelerou a queda de um ditador e devolveu esperança à Venezuela.”

Segundo a versão divulgada pelas autoridades norte-americanas, a prisão de Maduro teria ocorrido após uma ofensiva militar de grande escala lançada na madrugada deste sábado (3). De acordo com Washington, ataques teriam atingido Caracas e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira, resultando na captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

Fontes oficiais dos Estados Unidos teriam informado que o casal foi retirado da Venezuela por via aérea e está sob custódia em território norte-americano, em local mantido em sigilo por razões de segurança. As mesmas autoridades confirmaram que Maduro será apresentado à Justiça no Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York, onde ele e Cilia Flores teriam sido formalmente denunciados pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos.

No lado venezuelano, conforme divulgado nesse cenário, o governo declarou estado de emergência e afirmou desconhecer o paradeiro do presidente e da primeira-dama. A vice-presidente venezuelana também teria afirmado não ter informações sobre o casal e pedido uma prova de vida.

