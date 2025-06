Prefeito Tião Bocalom acompanha chegada das primeiras vigas do Elevado Mamédio Bittar em Rio Branco

Iniciativa amplia a visibilidade de soluções inovadoras na área da saúde em um dos principais polos tecnológicos do país

Com o apoio do Sebrae e da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), 13 startups do Acre participam, entre os dias 9 e 11 de junho, do Bootcamp Healthtech, em Barretos (SP). As empresas foram selecionadas após concluírem a jornada de aceleração do Programa Conecta Health – Circuito Acre, iniciativa do Sebrae em parceria com a Fundação Pio XII.

O Bootcamp Healthtech Barretos é uma imersão presencial que reúne centenas de especialistas em inovação na área da saúde, promovendo debates sobre oportunidades, desafios e boas práticas. O programa é voltado exclusivamente para startups da área da saúde que já estão em operação e em fase de tração, com uma programação técnica de nível avançado.

Para a gestora de inovação do Sebrae no Acre, Rosa Nakamura, a participação no evento marca um passo significativo na trajetória das startups acreanas. “É uma oportunidade concreta de inserção no ecossistema nacional de inovação em saúde. As startups do Acre têm demonstrado grande potencial, e o Bootcamp representa uma vitrine estratégica para validação de soluções, ampliação de redes de contato e posicionamento mais competitivo no mercado”, destaca a gestora.

Desde sua criação, o Bootcamp já reuniu mais de 170 healthtechs em sete edições, realizou mais de 340 mentorias individuais com especialistas, ofertou mais de 220 horas de conteúdo técnico avançado e alcançou uma média de 94 pontos no Net Promoter Score (NPS), índice que mede a satisfação dos participantes. Mais de 60 especialistas, mentores e palestrantes já integraram a programação do evento.

Sebastião de Jesus, CEO da startup acreana Levino, destaca a importância da participação. “É uma oportunidade única de apresentar nosso trabalho e colocar o Acre no radar da inovação em saúde. É inspirador ver tantos projetos promissores e o esforço coletivo para melhorar a qualidade de vida da população brasileira”, declarou.

A Levino é uma startup especializada em fisiologia do exercício, com foco na correlação entre dados fisiológicos e biomarcadores sanguíneos, visando a redução do risco de lesões.

A programação do Bootcamp é cuidadosamente elaborada para promover conexões estratégicas entre as startups e especialistas do Hospital de Amor, além de parceiros-chave do ecossistema de inovação em saúde.

Acesse sebrae.com.br/acre e conheça os programas e consultorias disponíveis para startups.

