Prefeito Sérgio Lopes vistoria obras de drenagem na entrada de Epitaciolândia.

Ação organizada pelo Sebrae no Acre através do programa Protagonismo Empresarial explora estratégias de desenvolvimento e gestão pública.

Uma caravana de empresários e representantes políticos acreanos, integrantes do programa Protagonismo Empresarial, participa de uma missão técnica na região Oeste de Santa Catarina entre os dias 24 e 28 de março. A visita tem como objetivo proporcionar aos participantes um conhecimento mais aprofundado sobre o modelos de gestão pública, associativas, além de estratégias de desenvolvimento empresarial.

A comissão é composta por secretários municipais, pelo prefeito do município de Rodrigues Alves, Salatiel Magalhães, além de representantes políticos de diversos municípios, do governo e empresários da iniciativa privada. A missão foi organizada pelo Sebrae em parceria com Federação da Indústria (Fieac), Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre (Federacre) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).

O analista do Sebrae no Acre, Marcos Maciente, que acompanha a missão, explica que a visita busca gerar oportunidades de negócios e promover a troca de experiências com os empresários catarinenses, além de conhecer boas práticas de gestão pública e associativas.

“Queremos proporcionar aos participantes uma visão sistêmica do desenvolvimento em municípios de pequeno porte, como os nossos, baseados no fortalecendo as entidades de classe, na boa administração municipal e na força empresarial. Além disso, a missão também fomenta a interação com representantes de várias cadeias produtivas e do setor político do Oeste catarinense”, afirma o analista.

Entre os principais temas abordados na missão, destacam-se a gestão pública municipal eficiente, a força das entidades de classe e a importância das associações comerciais e dos núcleos industriais para o desenvolvimento econômico local.

De acordo com Maciente, o impacto esperado com a missão é ao vislumbre de oportunidades e trocas de experiência para que os participantes da missão possam ampliar seus escopos de atuação em prol do desenvolvimento do estado.

