Prefeito Sérgio Lopes vistoria obras da nova Escola Rural na Comunidade Mato Grosso

A Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, realizou neste sábado (29), na comunidade Tartaruga, no Rio Valparaíso, sua primeira Sessão Itinerante, um projeto dos parlamentares cruzeirenses que tem o objetivo de aproximar o Poder Legislativo municipal da população que mora nas comunidades mais distantes e principalmente conhecer suas necessidades.

O projeto da Mesa Diretora da Câmara Municipal foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e vereadoras, mas para sua execução é necessária uma grande logística com o deslocamento dos parlamentares, funcionários e assessores e também pelas distâncias das comunidades que receberão as sessões itinerantes.

As comunidades do Rio Valparaíso, distantes cerca de cinco horas numa viagem de voadeira, foram as primeiras contempladas. A comunidade Tartaruga, pela sua localização central na área, foi a escolhida para sediar a sessão itinerante que surpreendeu e mesmo num sábado com templo nublado e de muita chuva dezenas de pessoas participaram ativamente do evento.

O deslocamento foi realizado na manhã de sexta-feira (28) e a primeira lancha que saiu do porto de Cruzeiro do Sul com os vereadores chegou a comunidade Tartaruga por volta de 13:00 horas. Nas comunidades os parlamentares aproveitaram para visitar a escola, o posto de saúde e ainda outras comunidades rio acima.

Cedo da manhã de sábado, mesmo com um templo nublado e com o falecimento de um morador na comunidade Tartaruga de Cima bastante pessoas das outras comunidades começaram a chegar para a primeira Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul que teve início por volta das 10:00 horas com a presença de 13 vereadores.

Participaram da Sessão Itinerante na comunidade Tartaruga os vereadores Elter Nóbrega, presidente da Mesa Diretora, João Keleu, vice-presidente, Cristiano Rodrigues, Primeiro Secretário, Valéria Lima, Franciney Freitas, Antônio Cosmo, Mazinho da BR, Tenente Coronel Rômulo, Tiago de Milênio, Anderson Jirimum, Zé Roberto, Josafá Vale e Manã Rural.

O deputado estadual Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa e os secretários municipais Nildson Moura (Agricultura) e Marcelo Siqueira (Saúde), que representaram o prefeito Zequinha Lima que não conseguiu chegar a comunidade por um problema na voadeira, também prestigiaram a sessão itinerante.

As sessões do parlamento são sempre abertas sob as bençãos de Deus e a primeira Sessão Itinerante foi aberta com uma oração. Em seguida o presidente da Mesa Diretora, vereador Elter Nóbrega, deu início aos trabalhos agradecendo a presença do deputado Nicolau Júnior, secretários municipais e da população que se fez presente mesmo com o tempo chuvoso.

Na abertura do Pequeno Expediente o deputado Nicolau Júnior, convidado para o evento, fez uso da palavra para destacar e parabenizar a iniciativa da Câmara Municipal pelo início das sessões itinerantes que na avaliação dele já se torna histórica por chegar nas comunidades distantes. Nem a forte chuva impediu a continuidade da sessão itinerante.

Professora Artemísia, Escola Santa Luzia

Os resultados positivos para as comunidades do Valparaíso já começaram a acontecer com a sessão itinerante. O secretário de Agricultura, Nildson Moura, anunciou que o prefeito Zequinha Lima já fez a contratação do barqueiro do barco de 15 toneladas da comunidade e vai contratar mais outro barco de 15 toneladas para garantir o escoamento da produção.

Secretário Municipal de Agricultura, Nildson Moura, anunciu a contratação de barcos para escoamento da produção autorizada pelo prefeito Zequinha Lima

Com parte da programação da sessão itinerante foi oferecido as mulheres um atendimento de embelezamento com corte de cabelo, manicure e maquiagem, comemorativo ao Dia Internacional da Mulher e ainda um torneio de futebol com equipes das comunidades e também atendimento jurídico numa parceria com a Subsessão do Juruá da OAB/AC.

O senhor Raimundo Nonato, mais conhecido por Natim, que nasceu na comunidade e tem 57 anos, parabenizou a Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul e espera que possa acontecer outras vezes para que possa melhorar as condições de vida da população, com limpeza do igarapé que no período do inverno não oferece condição para navegar, além do atendimento de saúde.

Natim destaca que o posto de Saúde precisa ser reformado, é preciso barco para garantir o escoamento da produção, o que está sendo utilizado já tem 14 anos e está um pouco deteriorado, poço artesiano tem ferrugem na água e deveria ter sido cavado com 60 metros, mas a empresa cavou apenas 40 metros e precisa ser aprofundado e destaca o atendimento de saúde na foz.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, participou da atividade da Câmara Municipal onde verificou as condições do posto de saúde e garantiu atendimentos com uma equipe multidisciplinar formada por um médico, dentista, enfermeiros técnico de enfermagem e ainda com fornecimento de medicamentos às pessoas e testes rápidos.

Atendimento médico, odontológico, exames rápidos e distribuição de medicamentos foram realizados na ação itinerante

Veja vídeos:

