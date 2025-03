Prefeito Sérgio Lopes visita obra da Escola Rural Alcino Monteiro, que terá ensino integral e estrutura moderna

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE) abriu, até 20 de março, as inscrições para equipes das modalidades voleibol e handebol para a Fase Municipal dos Jogos Estudantis do Acre (Jeac) 2025, em Rio Branco. A etapa destina-se ao registro nominal dos atletas que irão representar suas instituições nessas modalidades coletivas.

Para realizar a inscrição, os responsáveis pelas escolas devem acessar see.ac.gov.br/jogos-estudantis, verificar os regulamentos da modalidade escolhida, baixar, imprimir e preencher a ficha de inscrição individual do atleta e do técnico, disponível no PDF dos Regulamentos Gerais, preencher o arquivo em Excel com os dados solicitados e enviar todos os documentos para o e-mail [email protected], indicando o assunto da seguinte forma: Ficha de Inscrição Nominal – Jogos Estudantis do Acre 2025 – Fase Municipal Rio Branco.

Para o diretor da Assessoria de Desporto Estudantil da SEE, Júnior Santiago, a participação das escolas nos Jogos Estudantis proporciona aos estudantes a oportunidade de competir e desenvolver valores como disciplina, trabalho em equipe e superação. “É um incentivo ao crescimento esportivo, uma experiência que contribui para a formação cidadã e educacional dos jovens, promovendo inclusão e integração”, ressalta.

