Prefeito Sérgio Lopes visita IMAC para tratar sobre a licença ambiental para construção da ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia

Cumprindo agenda na capital, o prefeito Sergio Lopes esteve reunido com o presidente do Instituto de Meio Ambiente do acre (IMAC) Andre Hassem e assessores com finalidade de tratar sobre a licença ambiental do projeto de construção da ponte que se encontra no IMAC aguardando avaliação e expedição de licença ambiental para que, assim, seja liberado e finalmente a prefeitura avance para a etapa seguinte que é a realização de licitação que contratará uma empresa para a execução do projeto.

Na ocasião houve a garantia de que a expedição da licença será garantida com agilidade diante da prioridade do avanço do projeto que dará sequencia á tão sonhada execução da obra da Ponte, que é fruto de emenda parlamentar da ex deputada federal Mara Rocha.

