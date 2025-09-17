Prefeito Sérgio Lopes recebe Superintendente do DNIT para tratar da retomada da obra do Anel Viário em Epitaciolândia

Na manhã desta quarta-feira, 17, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu em seu gabinete a visita institucional do Superintendente Regional do DNIT no Acre, Ricardo Augusto Mello de Araújo, acompanhado do engenheiro responsável pelo Consórcio Cocremat Planep, empresa encarregada da execução da obra do Anel Viário.

O encontro teve como principal objetivo alinhar tratativas sobre a retomada da obra, considerada estratégica para o desenvolvimento do município e para a melhoria da mobilidade urbana e do tráfego de cargas pesadas na região. Entre os pontos discutidos estiveram as negociações referentes às desapropriações de imóveis localizados no percurso da obra e a solicitação de um espaço para a instalação de um escritório temporário do DNIT em Epitaciolândia, que permitirá mais agilidade no acompanhamento e execução dos trabalhos.

Também participaram da reunião representantes da empresa terceirizada Gratsolution Kedna Cavalcante, Sílvia Araujo, Ticiane Almeida e Manoele Solto responsável pelo levantamento das áreas que precisarão passar pelo processo de desapropriação.

Durante a conversa, o prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da parceria entre o município e o órgão federal.

“Nos colocamos à disposição para colaborar com o DNIT, garantindo as condições necessárias para que essa obra avance. O Anel Viário representa um grande ganho para nossa cidade, pois vai melhorar o tráfego, dar mais segurança e abrir novas possibilidades de desenvolvimento econômico”, ressaltou o gestor.

O superintendente Ricardo Augusto Mello de Araújo reforçou o compromisso do DNIT em trabalhar para que a obra seja retomada o quanto antes, destacando que os trâmites legais para desapropriação são fundamentais para a continuidade dos serviços.

A construção do Anel Viário de Epitaciolândia é aguardada com expectativa pela população, já que a obra promete desafogar o trânsito no perímetro urbano, além de facilitar o escoamento da produção e o transporte de mercadorias, fortalecendo a economia local e regional.

Com a união de esforços entre a prefeitura, DNIT e empresas responsáveis, a expectativa é que os próximos meses sejam decisivos para a consolidação desse importante projeto de infraestrutura.

