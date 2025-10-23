Prefeito Sérgio Lopes recebe diretoria do Sinpol para discutir parceria e projetos em Epitaciolândia

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado pelo vice-prefeito Sérgio Mesquita, recebeu nesta quarta-feira (22) a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol) para uma reunião institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública no município e em toda a região do Alto Acre.

Durante o encontro, foram debatidos assuntos de interesse da categoria, com destaque para o alinhamento da futura doação de um terreno, iniciativa que trará benefícios diretos aos profissionais da Polícia Civil.

Também estiveram em pauta projetos e parcerias voltados ao bem-estar dos servidores, incluindo ações esportivas e de integração.

A Prefeitura de Epitaciolândia destacou a importância da visita dos representantes do Sinpol, que se deslocaram de Rio Branco para o diálogo, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento institucional e a valorização da segurança pública.

