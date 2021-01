O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes visitou nesta semana, algumas Unidades de Saúde do Munícipio, ele acompanhado do Secretário Municipal de Saúde e Assessores foram ver como está o funcionamento estrutural e humana dos setores.

Além o Centro de saúde José Candido de Mesquita, foi visitado ainda as UBSs do Bairro José Hassem, CAPS e a Comunidade do Nari Bela Flor, segundo o Secretário da Pasta da Saúde Cassius Hassem, essas visitas tem como objetivo conhecer melhor os servidores tendo em vista que estamos em início de gestão, “Queremos ouvir as demandas de cada profissional a fim de melhor o atendimento prestado a comunidade epitaciolandense.” Frisou.

Segundo o prefeito estar visitando cada setor pertencente a municipalidade é uma forma de conhecer melhor a estrutura física e humana, e com isso podemos melhorar o atendimento as pessoas. “Temos enfatizado sempre que uma das nossas missões é de cuidar bem das pessoas, por isso eu e meus secretários estamos visitando as UBSs e Centros de Saúde para conhecer todos nossos profissionais e as demandas para poder criar meios a fim de melhorar os atendimentos prestado a nossa população.”

Ainda cumprindo a agenda o prefeito visitou as obras de ampliação e reforma da UBS do Bairro Aeroporto, segundo ele essa obra deverá ser entregue já nos próximos dias e com isso iremos aumentar a oferta de serviços de saúde para a população que mora no referido bairro e adjacências. Ressaltou Sérgio Lopes.

