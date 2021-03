O Prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde Dr. Cassius Hassem e o Coordenador do Departamento de Vigilância sanitária, participam do Encontro Binacional de Intercâmbio de Experiências e Adoção de Medidas para Prevenção e Contenção da Covid-19 na fronteira.

O evento aconteceu no Salão do Palácio Governamental do Governo de Pando, e contou com a presença da Governadora de Pando Paola Terrassa, Carlos Armando (Carlinhos do Pelado) Vice-prefeito de Brasiléia, dentre outras autoridades bolivianas da área da saúde e vigilância sanitária do país vizinho.

Ao fazer a explanação, o Secretário de Saúde falou das experiências exitosas, realizadas em Epitaciolândia, que está sendo possível a redução dos casos de contaminação com o coronavirus. “Estamos agindo de forma intensa no combate ao coronavirus, aumentamos a fiscalização, mas também, aumentamos as orientações. Hoje Epitaciolândia aparece entre os municípios que mais reduziu o número de infectados nos últimos 45 dias.” Destacou Cassius Hassem.

O Prefeito Sérgio Lopes disse está muito satisfeito por poder participar desse evento que antes de tudo demonstra o estreitamento dos laços de amizade e parceria entre brasileiros e nossos irmãos bolivianos.

“Estamos felizes por fazer parte dessa força tarefa que tem como objetivo diminuir os casos de contaminação da covid-19 em nossa fronteira, como eu costumava dizer quando exercia o cargo de delegado, que para o crime não tem fronteira, para a covid também não existe, porém se todos se conscientizarem e fazer a sua parte, podemos sim vencer essa doença, afirmo ainda que além disso, estamos buscando de todas as formas aumentar a imunização de todos, para que em um curto espaço de tempo possamos estar livre dessa pandemia, que assola o mundo inteiro. Disse o prefeito.

Comentários