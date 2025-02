Prefeito Sérgio Lopes firma parceria para realização dos Jogos Estudantis do Acre 2025, fase municipal.

A prefeitura de Brasileia por da Gerência de Esportes e o Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Esportes celebraram uma parceria importante para o esporte em geral no município.

O encontro aconteceu nesta sexta-feira, 21, em Rio Branco entre o Secretário de Esportes do Estado Ney Amorim e o Gerente de Esportes da Prefeitura de Brasileia Clebson Venâncio e o Secretário de Comunicação Chiquinho Chaves.

Prefeitura e governo do estado vão trabalhar juntos na realização de várias modalidades esportivas futebol, futsal, voleibol, handebol, amador entre outros.

Clebson Venâncio falou sobre a parceria com o esporte estadual. “Agradeço ao secretário Ney Amorim por receber aqui o esporte de Brasileira e tenho certeza que teremos muita novidade aí para nossos atletas, quem pratica muito esporte no Brasileia e em breve estaremos aqui com novidades em parceria com o governo do estado”, afirmou o gerente de Esportes de Brasileia .

Para o Secretário Estadual de Esportes Ney Amorim a parceria com o esporte de Brasileia fortalece ainda mais o esporte na região e no estado em todos os sentidos, no futebol, no voleibol, no handebol entre outros. Agora a gente acabou de fomentar o esporte profissional e a gente está trabalhando muito forte no esporte amador. E o nosso trabalho é fomentar o esporte em todo o estado”, destacou Amorim.

O secretário estadual recebeu chamada de vídeo do prefeito Carlinhos do Pelado, enaltecendo a união entre governo e prefeitura. “Conversei agora a pouco com nosso prefeito Carlinhos do Pelado nosso amigo. E a nossa parceria em Brasileia vai ser em todos os sentidos, no futebol, no voleibol, no handebol, na turma da luta entre outras modalidades esportivas. Agora a gente acabou de fomentar o esporte profissional e a gente está trabalhando muito forte no esporte amador. E o nosso trabalho, é fomentar o esporte em Brasileia na região e em todo o estado”, finalizou.

