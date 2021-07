Prefeito Sérgio Lopes firma parceria para implantação do Procon em Epitaciolândia

O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes de Souza, recebeu em seu gabinete na manhã desta quinta 15/07, representantes do Núcleo do Procon/Acre para iniciar as tratativas da implantação de um posto de atendimento em Epitaciolândia.

Ficou acertado que nos próximos dias será feito outras reuniões com Alana Albuquerque, Diretora do Procon no Acre, para que os munícipes de Epitaciolândia possam contar com o serviço de defesa ao consumidor.

O Chefe do departamento de fiscalização do Procon/Ac, Rommel Queiroz saiu bastante otimista da reunião com o prefeito Sérgio Lopes. “Estamos muito otimistas, pois o prefeito prontamente garantiu a parceria para firmarmos um termo de cooperação, e quem sai ganhando são os consumidores que a partir da instalação do Procon aqui em Epitaciolândia, terão um aliado forte para garantir seus direitos.”

Já o prefeito Sérgio Lopes disse que: “Temos buscado firmar parcerias como essa a fim de garantir que nossa população possa ter serviços como os que o Procon oferece sem ser preciso sair de nossa cidade, vamos ceder uma sala para ser montado o mais breve possível o posto, e nossos munícipes possam ter seus direitos de consumidor garantidos.” Destacou Sérgio Lopes.