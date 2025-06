Prefeito Sérgio Lopes entrega novos uniformes para merendeiras escolares de Epitaciolândia

A manhã desta quarta-feira (04) marcou um momento histórico para a agricultura familiar de Assis Brasil. Em parceria com a Coopaeb e a Cooperacre, foi inaugurado o primeiro secador de café do município, instalado no polo industrial e acoplado com uma peladeira de café. A estrutura vai permitir que os produtores locais possam beneficiar o próprio café, agregando mais valor à produção e fomentando a economia local com geração de emprego e renda.

O prefeito Jerry Correia participou da solenidade ao lado do vice-prefeito Reginaldo Martins, vereadores, produtores rurais, servidores públicos e representantes de instituições parceiras como a Amopeab, Seagri, Cooperacre e Coopaeb.

“Hoje é um dia histórico para Assis Brasil. Este secador é uma conquista do povo, resultado de uma união de esforços entre a Prefeitura e as cooperativas. Nosso objetivo é sempre apoiar quem trabalha no campo, quem produz e gera renda. Com essa estrutura, damos um passo firme no fortalecimento da nossa agricultura”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A instalação do secador foi viabilizada por meio de uma lei municipal criada pelo próprio prefeito Jerry Correia e aprovada pela Câmara de Vereadores, instituindo o Programa de Apoio ao Cooperativismo. A legislação permite que a prefeitura ceda equipamentos públicos às cooperativas organizadas, reconhecendo nelas a capacidade de gerir, investir e cuidar das estruturas com mais eficiência.

“Essa lei é fruto de diálogo com os produtores e com as cooperativas. Sabemos que quando confiamos nas mãos certas, os resultados aparecem. A Cooperacre e a Coopaeb têm experiência, estrutura e compromisso. A parceria já está mostrando frutos, e o secador é só o começo de um novo tempo para nossa agricultura”, completou o prefeito.

O diretor das cooperativas, José de Araújo, ressaltou a relevância do novo equipamento:

“Parabenizo a população, os vereadores e o prefeito Jerry por essa conquista. Esse é o primeiro complexo de café de Assis Brasil, que vai permitir a secagem e pelagem do café localmente. Hoje é um grande ganho para o município. Nossas parcerias com o Governo do Estado e a Prefeitura estão dando resultados concretos.”

O produtor rural Gilberto, conhecido como Beto Cabeludo, também celebrou a conquista:

“Pra nós é muito importante. Sou produtor de café há mais de 10 anos e sei o quanto era difícil levar o café para outra cidade para beneficiar. Hoje, com essa secadora aqui, não temos todo esse trabalho. Agradeço ao prefeito Jerry Correia e às cooperativas que lutaram por isso. Vai ajudar muitos produtores como eu.”

Também esteve presente no evento o superintendente da Cooperacre, Manoel Monteiro, que reforçou o compromisso da cooperativa com o fortalecimento da agricultura familiar e destacou a importância de investimentos como esse para melhorar a vida dos produtores da região.

A entrega do secador de café simboliza mais um passo importante rumo ao fortalecimento da agricultura familiar em Assis Brasil, com ações concretas e parcerias que geram resultados reais para o campo.

