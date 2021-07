Prefeito Sérgio Lopes cumpre agenda na Zona Rural e garante melhoria de ramais em locais isolados

O prefeito Sérgio Lopes, reservou esta semana para cumprir uma extensa agenda na zona rural de Epitaciolândia, na manhã da segunda feira ele foi visitar frentes de serviços de mecanização de terras, e aproveitou para fazer uma parada na Unidade Básica de Saúde do quilômetro 33 da estrada velha, na Comunidade São Cristóvão, para falar com servidores e acompanhar de perto os serviços oferecidos aos usuários.

Na terça dia 27/07, o chefe do Executivo recebeu uma comitiva de Pastores chefiada pelo Presidente da AMPEB Elizeu Moreira para atualização do projeto da “Semana do Evangélico”, que está previamente marcada para o final do mês de setembro.

Mais tarde o prefeito visitou a Comunidade do Bom Fim, no Seringal Porongaba, na ocasião foi feito entrega de Kits de Alimentação pela Secretaria Municipal de Educação para famílias que tem filho matriculados em escolas municipais.

Na Sequencia o prefeito foi visitar o último morador do ramal do riozinho divisa com o município de Xapuri.

“Para mim quanto gestor, é muito importante esse contato direto com as famílias, precisamos ouvi-las, para traçar um planejamento e poder levar políticas públicas para esses moradores isolados tanto pela distância, quanto pela falta de ramais.” Destacou Lopes.

O prefeito frisou ainda que com a chegada do ramal, a Energisa vai concluir a segunda etapa do programa Luz Para Todos, chegando nas últimas comunidades.

“Com a chegada do ramal, além de melhorar a acessibilidade, vai causar uma mudança significativa na vida dessas pessoas com a implantação do Luz Para Todos, essas famílias há anos almejam esse momento, e me sinto muito feliz em poder contribuir com esse progresso. Conclui Sérgio Lopes.