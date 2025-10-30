Conecte-se conosco

Extra

Prefeito Sérgio Lopes busca novas emendas para Epitaciolândia em agenda parlamentares em Brasília

Publicado

21 minutos atrás

em

O Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, cumpriu uma extensa  agenda oficial em Brasília (DF), onde manteve uma série de reuniões com parlamentares acreanos em busca de novos investimentos e parcerias para o município.

Nesta quarta-feira, 29 de outubro, o gestor se reuniu com o Senador Sérgio Petecão, oportunidade em que tratou da destinação de novas emendas parlamentares e agradeceu o apoio constante que o senador tem oferecido a Epitaciolândia ao longo dos últimos anos.

Somente em 2025, o município foi contemplado com R$ 5,3 milhões em emendas do senador, voltadas para o fortalecimento da saúde e para a aquisição de maquinários, como uma PC e uma pá carregadeira  equipamentos que vêm sendo fundamentais no apoio ao produtor rural, especialmente na construção de tanques para criadores de suínos e produtores de café.

Durante o encontro, o prefeito recebeu ainda uma excelente notícia: no início de 2026, Epitaciolândia será contemplada com um trator de esteira, fruto de mais uma emenda do senador Sérgio Petecão.

Além disso, o prefeito apresentou novas propostas de emendas parlamentares ao Orçamento Geral da União de 2026, com foco em ampliar os investimentos em infraestrutura, produção rural e qualidade de vida da população epitaciolandense.

“Viemos agradecer o senador Petecão pela parceria e pelo carinho com Epitaciolândia. Ele é um verdadeiro amigo do nosso município, sempre disposto a ajudar e contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito Sérgio Lopes.

O Senador Sérgio Petecão também elogiou o trabalho do gestor municipal:

“O prefeito Sérgio Lopes tem feito uma gestão exemplar, comprometida e voltada para o povo. É muito gratificante poder contribuir com Epitaciolândia e ver o resultado positivo das nossas ações”, afirmou o senador.

Durante a agenda em Brasília, o prefeito também esteve no gabinete do deputado federal José Adriano, para agradecer a emenda destinada à aquisição de um trator agrícola para o município. Na ocasião, foram apresentadas novas demandas e reivindicações para o próximo ano, reforçando a parceria em prol do desenvolvimento local.

O deputado José Adriano reafirmou o compromisso com Epitaciolândia e destacou o trabalho da gestão municipal no beneficiamento dos ramais, no incentivo à produção agrícola e na geração de renda.

Ainda em Brasília, o prefeito manteve reunião com o deputado Coronel Ulysses, fortalecendo o diálogo e a cooperação institucional. O encontro permitiu discutir novas propostas e projetos estratégicos voltados à ampliação de investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde e agricultura.

Com diálogo, parcerias e trabalho, a Prefeitura de Epitaciolândia segue buscando mais recursos, oportunidades e crescimento para todos os epitaciolandenses.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Extra

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO

Publicado

2 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae

AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA – N.º 03/2025

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para reforma predial da antiga sede do SEBRAE/AC, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Início da sessão de disputa de preço: 07 de outubro de 2025 às 09 horas (Horário Local).

Local da realização: Presencialmente no SEBRAE/AC – Av. Ceará, 3693, 7º BEC, Rio Branco-

Acre, na Sala de Reunião Rio Juruá ou Sala de Reunião do CDE.

3. RETIRADA DO EDITAL

O Edital poderá ser retirado através da página http://www.scf3.SEBRAE.com.br/portalcf ou solicitado pelo e-mail: [email protected].

4. QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÕES.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente pelo e-mail [email protected]BRAE.com.br, aos cuidados da Comissão de Licitação, até 03 (três) dias antes da abertura da sessão pública.

Rio Branco/AC, 30 de outubro de 2025.

Comentários

Continue lendo

Extra

Prefeitura de Rio Branco reforça apoio ao produtor rural durante VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental

Publicado

2 horas atrás

em

30 de outubro de 2025

Por

Gestão municipal reafirma compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e da pecuária leiteira

A Prefeitura de Rio Branco esteve presente, na manhã desta quinta-feira (30), na abertura do VI Congresso Internacional de Pecuária Leiteira da Amazônia Ocidental, realizado no auditório do Sebrae/AC, reafirmando seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo à produção de leite no município.

Durante o evento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom destacou o trabalho desenvolvido pela gestão municipal em prol dos produtores rurais e lembrou a experiência iniciada ainda em 1993, quando implantou, em Acrelândia, uma associação de pecuaristas que hoje reúne mais de 400 cooperados.

“O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade”, destacou o prefeito. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Eu sempre entendi que café com leite é a saída para a agricultura familiar. O leite garante a renda mensal e o café possibilita o crescimento da propriedade. Estamos implementando em Rio Branco o mesmo projeto que deu certo em Acrelândia, com assistência técnica, abertura de ramais, fornecimento de calcário, apoio na colheita e incentivo à mecanização”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, ressaltou que o objetivo da gestão é assegurar que o homem do campo permaneça produzindo, com condições adequadas e suporte técnico.

“Estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens”, disse Eracides. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“Hoje já temos 52 produtores cadastrados na bacia leiteira. Com o apoio da prefeitura, estamos avançando na melhoria genética do rebanho, nas inseminações e no manejo de pastagens. A produção de leite garante boa renda, mesmo em pequenas áreas, e mantém o produtor no campo”, destacou.

A produtora rural Maria Ducarmo Oliveira é um dos exemplos dos resultados do programa de incentivo. Ela comemora os avanços obtidos com o apoio do município.

“Graças a Deus, temos recebido muito apoio. Conseguimos calcário, melhoramos o solo e agora vamos iniciar o plantio do café. Também fizemos inseminação das vacas, tudo com o acompanhamento técnico da prefeitura. O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou.

“O produtor rural precisa desse incentivo para crescer”, contou Maria. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O médico veterinário e professor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Francisco Lopes Dantas, elogiou a parceria entre a Prefeitura e a universidade, destacando os benefícios do aprimoramento genético.

“É essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou Francisco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

“A atividade leiteira é uma das mais rentáveis para o pequeno produtor. A parceria entre a Prefeitura e a Ufac tem garantido assistência técnica e inseminação artificial, o primeiro passo para o melhoramento genético, mas é essencial lembrar que genética e nutrição devem caminhar juntas para gerar bons resultados”, explicou.

O Congresso, que reuniu acadêmicos, veterinários e especialistas do Acre, Peru e Bolívia, contou ainda com o apoio do Sebrae, Embrapa e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac).

Comentários

Continue lendo

Extra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO

Publicado

22 horas atrás

em

29 de outubro de 2025

Por

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

                 CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2025

AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA N° 002/2025

CREDENCIAMENTO

OBJETO: Credenciamento de leiloeiros oficiais para a realização de leilões nas modalidades presencial, online/virtual ou presencial e online/virtual simultaneamente, mediante demanda, destinados ao desfazimento de bens móveis inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Brasiléia/Acre.

Recebimento a partir de: 30 de Outubro de 2025.

O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, no período de 30 de outubro de 2025 ao dia 01 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.

Brasileia/AC, 29 de outubro de 2025.

Thaísa Batista Monteiro Pontes

Agente de Contratação

Comentários

Continue lendo