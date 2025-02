Prefeito Maxsuel Maia destaca desafios e compromissos em pronunciamento na Câmara Municipal de Xapuri

Micro e pequenos empreendedores de Rio Branco poderão ter acesso a soluções de atendimento do Sebrae através do programa Sebrae na Rua

Com o objetivo de oferecer uma série de serviços e orientações para os pequenos negócios da região central da capital, o Sebrae no Acre, em parceria com a Defensoria Pública do Estado do Acre, realiza na próxima sexta-feira (21), no Palácio Rio Branco, o programa Sebrae na Rua.

A ação é uma oportunidade para Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) terem acesso a serviços como abertura e formalização de negócios, declaração anual do MEI, emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), atualização cadastral, além de orientações sobre gestão, inovação e competitividade.

De acordo com o analista do Sebrae, Cledson Amaral, a ação busca conectar o Sebrae com a população local. “O Sebrae na Rua é essencial para manter a transparência do nosso compromisso com a sociedade. Queremos alcançar tanto o nosso público-alvo, que são os ME, o EPP e principalmente os MEI, quanto os potenciais empreendedores que têm uma ideia e querem fomentar. Levamos então essas informações, capacitação e conhecimento que é de crucial importância para o empreendedor”, explica Amaral.

Sebrae na Rua

Data: 21 de fevereiro | sexta-feira

Horário: 8h às 12h

Local: Palácio Rio Branco | Av. Getúlio Vargas, S/N, centro – Rio Branco/AC

