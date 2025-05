Prefeito Jerry vistoria obras em ramais e acompanha colheita de milho e café na zona rural

Gestor reforça compromisso com infraestrutura e produção agrícola durante visita a comunidades do interior

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, dedicou esta quarta-feira (28) a uma série de agendas na zona rural do município. Acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural, José Ferreira, e pelo vereador Gilsandro Castro, o gestor percorreu diversos ramais para acompanhar de perto as obras em andamento, dialogar com produtores e incentivar a agricultura local.

A primeira agenda do dia foi a vistoria no ramal do Km 88, onde uma equipe do Governo do Estado, por meio do DERACRE, avança com uma ampla frente de serviços. A intervenção no local teve início no começo do período de verão, fruto de um planejamento conjunto entre a Prefeitura e o Estado. O prefeito destacou que esteve diversas vezes no DERACRE solicitando apoio técnico e estrutural, e que o órgão atendeu prontamente, incluindo o ramal do Km 88 como uma das prioridades do programa Operação Verão 2025.

De acordo com Jerry Correia, este deve ser o melhor serviço já realizado no ramal, com previsão de piçarramento em trechos estratégicos e a resolução de pontos críticos que causam isolamento durante o inverno. Estão sendo utilizados equipamentos pesados como patrol, escavadeira hidráulica, trator de esteira e caminhões caçamba, garantindo mais agilidade e eficiência no trabalho.

“Esse ano vamos entregar um serviço de qualidade, duradouro, com foco em garantir o direito de ir e vir das famílias que moram na zona rural. A parceria com o Governo do Estado está sendo fundamental e quem ganha com isso é o povo”, destacou o prefeito.

Entre uma visita e outra aos ramais, Jerry também esteve na propriedade rural de sua família, onde está em andamento a colheita de milho e café. O prefeito aproveitou o momento para incentivar os agricultores locais, demonstrando a viabilidade da produção rural no município.

Desde o início de sua gestão, Jerry Correia tem promovido o fortalecimento da agricultura, com incentivo ao plantio de café, distribuição de mudas, insumos, assistência técnica e articulação com cooperativas como a Coopaeb e a Cooperacre. Nas próximas semanas, está prevista a inauguração de um complexo de beneficiamento em Assis Brasil, com secadores, peladeiras e outras estruturas voltadas ao processamento do café local.

Além disso, a Secretaria Municipal de Agricultura agora conta com seis tratores agrícolas com implementos, o que permite atender a produção de milho desde o preparo do solo, plantio e colheita, até o apoio no escoamento da produção. Tudo vem sendo feito de forma organizada e planejada, com foco em atender o maior número possível de produtores.

A agenda do prefeito também incluiu uma visita ao ramal do Km 07, que está recebendo serviços de recuperação, e ao ramal Recife, onde os trabalhos de abertura da via estão em pleno andamento.

Jerry Correia agradeceu o acompanhamento do vereador Gilsandro Castro em todas as agendas e destacou a atuação do secretário José Ferreira, que vem conduzindo os trabalhos com dedicação e compromisso à frente da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura Rural, responsável pela recuperação de ramais, construção de pontes e outros.

Veja vídeo:



