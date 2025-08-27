Brasil
Prefeito Jerry visita galpão do café e destaca fortalecimento da produção em Assis Brasil
Nesta quarta-feira(27), o prefeito Jerry Correia esteve no Galpão do Café, localizado no Polo Industrial de Assis Brasil e administrado pela Coopaeb, presidida pelo senhor José de Araújo, também presidente da Cooperacre.
Durante a visita, o prefeito acompanhou os serviços de beneficiamento do café, processo que garante mais qualidade e valor ao produto local. Com o apoio da Prefeitura, em parceria com a cooperativa, os produtores têm acesso a equipamentos como secador e peladeira, que permitem transformar o café colhido em um produto pronto para a comercialização.
Segundo informações da Coopaeb, apenas nesta safra já foram beneficiadas cerca de 1.200 sacas de café no galpão. O resultado representa uma conquista para o município, que tem visto o café se consolidar como importante fonte de renda para as famílias da zona rural.
O prefeito Jerry ressaltou que, quando assumiu a gestão, o cultivo do café ainda era incipiente. Desde então, a Prefeitura tem investido na doação de mudas, adubo, assistência técnica, escoamento da produção e agora em infraestrutura de beneficiamento.
“Estamos muito felizes em ver que hoje o café já é realidade em Assis Brasil. Esse é o resultado de um trabalho iniciado lá atrás, com incentivo direto aos produtores. Agora, muitos deles estão conquistando renda e melhor qualidade de vida com a cafeicultura”, destacou o prefeito.
A gestão municipal reafirma o compromisso de seguir apoiando os cafeicultores e fortalecendo cada vez mais essa cadeia produtiva em Assis Brasil.
Comentários
Brasil
DNIT licita obras de recuperação da BR-364 no Acre com investimento de R$ 715 milhões
Quatro trechos da rodovia Rio Branco-Cruzeiro do Sul serão recuperados; M.S.M Industrial venceu licitação para execução dos serviços
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, sob comando do engenheiro Ricardo Araújo, concluiu nesta quarta-feira (27/8) mais uma etapa de licitação para a recuperação da BR-364, principal rodovia do estado, que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul.
A empresa M.S.M Industrial Ltda venceu o pregão para executar serviços em quatro trechos da via, com investimento total de R$ 715.754.849,31.
Os valores por trecho são:
Item 1: R$ 196.225.623,38
Item 2: R$ 170.968.018,12
Item 3: R$ 160.417.150,32
Item 4: R$ 188.144.057,49
Esta é a segunda licitação concluída pelo DNIT para recuperação da BR-364 em agosto. No dia 11, a empresa LCM Construção e Comércio S.A havia vencido o certame para dois lotes, com investimentos superiores a R$ 500 milhões.
As ações integram um pacote de obras prioritárias para garantir a trafegabilidade e segurança do principal eixo rodoviário do Acre.
Comentários
Brasil
Inscrições para palestra de Zico superam expectativas e governo avalia ampliar número de vagas
A palestra faz parte do conjunto de iniciativas realizadas pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo, com o objetivo incentivar o fortalecimento e surgimento de lideranças em diversas áreas do desenvolvimento
As inscrições para a palestra “O papel do líder: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”, que será ministrada pelo ex-jogador Zico em Rio Branco, no próximo dia 15 de setembro, foram temporariamente suspensas nesta quarta-feira, 27.
O motivo é a grande procura do público. O número de inscritos superou todas as expectativas logo no primeiro dia de abertura.
A equipe técnica agora avalia a possibilidade de ampliar a quantidade de vagas disponíveis, inicialmente estipulada em 2 mil, para atender à alta demanda.
O secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, informou que a procura superou qualquer projeção inicial. “Isso mostra a importância do evento e o quanto o Zico é uma referência de inspiração e superação. Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ter acesso a essa palestra histórica”, afirmou.
A palestra faz parte do conjunto de iniciativas realizadas pelo Estado, por meio da Secretaria de Governo, com o objetivo incentivar o fortalecimento e surgimento de lideranças em diversas áreas do desenvolvimento, bem como a difusão e a reflexão sobre conceitos de superação e motivação que impulsionem o protagonismo social na economia e na política local.
O governo informa que as inscrições já efetuadas serão mantidas e que, tão logo seja definida a ampliação do número de vagas, as inscrições serão reabertas e o público será avisado pelos canais oficiais.
Comentários
Brasil
Acre e Ucayali estreitam laços em missão oficial que debate integração e desenvolvimento sustentável
Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países
O Governo do Acre e autoridades peruanas dão um novo passo para fortalecer a integração amazônica. Nesta semana, uma comitiva acreana participa de uma série de encontros no Departamento de Ucayali, no Peru, reunindo lideranças políticas, empresariais e sociedade em geral em torno de temas estratégicos para a região.
A delegação do Acre é composta pelo deputado federal José Adriano, pelo deputado estadual Luiz Gonzaga Alves Filho, pelo secretário de Planejamento, Ricardo Brandão dos Santos, pelo secretário de Segurança, José Américo Gaia, pelo secretário adjunto da Casa Civil, Ítalo Medeiros, e pelo secretário de Ciência, Indústria e Tecnologia, Assur Banibal Barbary.
Do lado peruano, o encontro foi capitaneado pelo governador regional de Ucayali, Manuel Gambini, acompanhado pelo presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Ucayali, Rubén Cerna; pelo gerente regional de Desenvolvimento Econômico, Daniel Dancourt; a gerente regional de Desenvolvimento Social, Rocío Villavicencio; o gerente da Autoridade Regional Ambiental, Nelson Seijas. a governadora regional de Lima, Rosa Vásquez, o prefeito provincial de Pasco, Julio Rupay, e o prefeito distrital de Palcazú, Ciro Liberato Ramón.
Os encontros colocam em pauta assuntos como a integração logística entre Brasil e Peru, em especial a conexão multimodal entre os dois estados, que significa a ampliação do comércio entre os dois países, mas também contribui para o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico; o desenvolvimento econômico conjunto, com ênfase em cadeias produtivas estratégicas; a cooperação em segurança de fronteira e combate a ilícitos; além de iniciativas voltadas para ciência, tecnologia, inovação, políticas sociais e preservação ambiental.
A missão busca reforçar o papel do Acre como elo estratégico entre os dois países, estimulando parcerias que podem gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, ao mesmo tempo em que preservam a floresta e valorizam as populações locais.
“Este encontro de âmbito regional transfronteiriço reforça o papel a ser exercido pelos Estados subnacionais em contribuir para implementação dos projetos estratégicos dos governos nacionais, com foco no desenvolvimento local e regional” destacou Ricardo Brandão secretário de planejamento do Acre.
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga, destacou que a ligação entre os dois países através de rodovias é importante para o desenvolvimento econômico do Acre.
“A construção de uma rodovia entre o Acre e o Ucayali não deve ser vista apenas como uma obra de infraestrutura, mas como uma estratégia de desenvolvimento regional, integração cultural e fortalecimento geopolítico. Se planejada de forma sustentável, com respeito às populações tradicionais e à biodiversidade amazônica, essa conexão poderá transformar a realidade econômica e social da fronteira, tornando-a um verdadeiro corredor de oportunidades para Brasil, Peru e toda a Amazônia”, disse o parlamentar.
O deputado federal José Adriano destacou a importância da missão entre os dois países: “Nossa missão vai além do debate dos desafios da integração. As duas regiões são irmanadas pelos baixos IDHs, impostos pelo subdesenvolvimento econômico. É preciso que haja empatia entre os dois países e suas instituições para mudarmos a realidade de desesperança das pessoas que habitam as duas regiões”, disse Adriano.
Você precisa fazer login para comentar.