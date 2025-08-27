Prefeito Jerry visita galpão do café e destaca fortalecimento da produção em Assis Brasil

Nesta quarta-feira(27), o prefeito Jerry Correia esteve no Galpão do Café, localizado no Polo Industrial de Assis Brasil e administrado pela Coopaeb, presidida pelo senhor José de Araújo, também presidente da Cooperacre.

Durante a visita, o prefeito acompanhou os serviços de beneficiamento do café, processo que garante mais qualidade e valor ao produto local. Com o apoio da Prefeitura, em parceria com a cooperativa, os produtores têm acesso a equipamentos como secador e peladeira, que permitem transformar o café colhido em um produto pronto para a comercialização.

Segundo informações da Coopaeb, apenas nesta safra já foram beneficiadas cerca de 1.200 sacas de café no galpão. O resultado representa uma conquista para o município, que tem visto o café se consolidar como importante fonte de renda para as famílias da zona rural.

O prefeito Jerry ressaltou que, quando assumiu a gestão, o cultivo do café ainda era incipiente. Desde então, a Prefeitura tem investido na doação de mudas, adubo, assistência técnica, escoamento da produção e agora em infraestrutura de beneficiamento.

“Estamos muito felizes em ver que hoje o café já é realidade em Assis Brasil. Esse é o resultado de um trabalho iniciado lá atrás, com incentivo direto aos produtores. Agora, muitos deles estão conquistando renda e melhor qualidade de vida com a cafeicultura”, destacou o prefeito.

A gestão municipal reafirma o compromisso de seguir apoiando os cafeicultores e fortalecendo cada vez mais essa cadeia produtiva em Assis Brasil.

