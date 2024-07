Prefeito Jerry recebe secretário de habitação e confirma construção de moradias em Assis Brasil

Feira acontece de 4 a 7 de julho, na Associação dos Pecuaristas do Município de Acrelândia

De 4 a 7 de julho, o Sebrae no Acre apoia e participa da Expo Acrelândia 2024. A feira, organizada pela Associação dos Pecuaristas do Município de Acrelândia (ASPMA), em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Acrelândia (ACEAC) e o Sindicato Rural, acontece na sede da ASPMA, com abertura programada para as 18h, no dia 4.

Parceiro do evento, o Sebrae atuará com espaço institucional, prestando atendimentos aos visitantes, produtores rurais, microempreendedores e empresários, com foco no desenvolvimento de pequenas empresas. Entre os serviços ofertados, estão: atendimento personalizado, orientações sobre formalização, acesso ao crédito, direcionamento para consultorias e palestras e muito mais.

Além do espaço institucional, o Sebrae também atuará com a unidade móvel, visando levar atendimento itinerante ao público do município. Para o analista do Sebrae, Jailson Barbosa, a participação da instituição é essencial para desenvolver os diferentes empreendimentos em exposição. “A nossa intenção é justamente levar o Sebrae nesses eventos, nos municípios, para atender e orientar os empreendedores que estão em busca de orientação e de resultados”, afirma.

A feira conta com shows gratuitos, rodeio, palestras, workshops, praça de alimentação, parques e atrações, fortalecendo a economia local e promovendo cultura, agronegócio e entretenimento para a população.

Confira a programação

04/07 – Primeiro dia

18h – Abertura da Expo Acrelândia e da praça de alimentação

20h – Abertura de rodeio

05/07 – Segundo dia

9h – Visita das crianças do ensino fundamental

10h – Coleção financinhas/SICOOB

15h – Workshop Cafeicultura, com Wilson Hadames e Vanderlei de Lara

17h – Abertura Solene

18h – Sexta do Boi – Leilão Virtual

20h – Rodeio

23h – Show gratuito com o cantor Vini

06/07 – Terceiro dia

8h30 – SICREDI – Palestra Educação Financeira

9h30 – Agroindústria – Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA

11h – Leilão virtual

14h30 – Impactos da estação reprodutiva na propriedade / Importância da gestão no Campo – R.A Consultoria

16h – Melhoramento Genético – Elimar Teixeira, Fazenda Aquarius

18h – Liberação de crédito/ Apresentação de Linhas de Crédito/ Regularização de imóveis rurais – AGRO

20h – Rodeio

23h – Show ao vivo com cantor Jadson Santos

07/07 – Quarto dia

10h – Palestra: Pragas e doenças do café, com Thiago Rodrigues dos Santos

12h – Moda de viola – Show gratuito com Ruan Felipe

20h – Final do Rodeio

