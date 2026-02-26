Acre
Prefeito Jerry participa de reunião na Secretaria de Estado de Planejamento para tratar de incentivo à suinocultura em Assis Brasil
Nesta quinta-feira, em Rio Branco, o prefeito Jerry cumpriu agenda institucional na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), onde foi recebido pelo secretário Ricardo Brandão para tratar do projeto de incentivo à suinocultura no município de Assis Brasil.
Durante o encontro, foram discutidas estratégias para fortalecer a produção local, criar oportunidades para os produtores rurais e fomentar a geração de emprego e renda no município. Na ocasião, também foi realizada uma conversa por telefone com um dos sócios da empresa Dom Porquito, referência no setor, para alinhar um encontro em Assis Brasil e avançar nas tratativas sobre o projeto.
A iniciativa tem como objetivo reunir, já na próxima semana, produtores interessados para que possam conhecer de perto o funcionamento do projeto, entender o modelo de produção e avaliar as possibilidades de adesão.
O prefeito Jerry destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento econômico do município. “Estamos trabalhando para criar novas oportunidades para nossos produtores e fortalecer a economia local. A suinocultura pode se tornar uma importante alternativa de renda para as famílias de Assis Brasil”, ressaltou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em buscar parcerias e investimentos que promovam crescimento sustentável, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população.
Acre
Prefeitura de Rio Branco promove ação de vacinação contra meningite neste sábado (28)
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28), uma ação especial de vacinação contra a meningite. A iniciativa integra as estratégias preventivas do município com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de ocorrência da doença. Durante a mobilização, também será ofertada a vacina contra a influenza.
A ação contará com atendimento em pontos estratégicos da cidade. No Via Verde Shopping, a vacinação ocorrerá das 14h às 22h, ampliando o acesso para a população que não consegue se vacinar durante o horário comercial. Além disso, quatro Unidades de Referência em Atenção Primária (URAPs) estarão em funcionamento no sábado, com atendimento das 7h às 17h.
Participam da mobilização as seguintes unidades:
URAP Francisco Roney Meireles (Adalberto Sena);
URAP Augusto Hidalgo de Lima (Palheiral);
URAP Farmacêutica Cláudia Vitorino (Taquari);
URAP Rozangela Pimentel (Calafate).
Nos locais, serão disponibilizadas vacinas destinadas a crianças de 3, 5 e 12 meses, bem como a adolescentes de 11 a 19 anos, conforme as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. A imunização também estará disponível para pais e responsáveis que acompanharem crianças e adolescentes durante a ação.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, a iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de imunização e reforçar a importância da prevenção.
“Estamos ampliando os horários e levando a vacinação para locais de grande circulação, como o shopping, para garantir que mais pessoas tenham acesso às vacinas. A meningite é uma doença grave, mas pode ser prevenida, e nosso objetivo é proteger principalmente crianças e adolescentes”, destacou o gestor.
A meningite é uma doença séria, com potencial de evolução rápida e risco de sequelas, mas pode ser prevenida por meio da vacinação. A mobilização reforça o compromisso da gestão municipal com a prevenção, considerada uma das medidas mais eficazes de proteção individual e coletiva.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e, quando disponível, a carteira de vacinação. A orientação é que a população mantenha a caderneta atualizada e aproveite a ação para fortalecer a proteção contra doenças imunopreveníveis.
Acre
Dia Municipal da Dança 2026 fortalece economia criativa e reúne artistas em Rio Branco
- Incentivar a profissionalização de artistas;
- Estimular a circulação econômica no setor cultural;
- Promover networking entre artistas e instituições;
- Ampliar o acesso da população a eventos culturais gratuitos.
Acre
Prefeitura de Rio Branco segue com matrículas abertas na rede municipal de ensino
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), mantém o processo de matrículas aberto para garantir o acesso de crianças à sala de aula. Na Escola Municipal Padre Pelegrino, as inscrições seguem até a próxima sexta-feira, com disponibilidade de vagas concentrada no turno da tarde para turmas do 1º, 2º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental.
A atual gestão trabalha ininterruptamente para melhorar cada vez mais o ensino na rede pública, entendendo que a educação de qualidade é a base da formação científica e cidadã de uma sociedade. Com investimentos em infraestrutura e valorização profissional, o município reafirma seu compromisso em preparar os estudantes para os desafios do futuro, consolidando Rio Branco como referência em ensino básico.
De acordo com a diretora da unidade, Antônia Roneide Costa, a procura tem sido positiva e a expectativa é manter a média de atendimento registrada nos últimos anos, que varia entre 540 e 560 alunos nos dois turnos. Atualmente, a escola atende cerca de 560 estudantes, número que pode sofrer alterações conforme transferências e novas matrículas ao longo do período.
Além da vaga garantida, a Prefeitura assegura a entrega de kits escolares completos para todos os alunos. Na Escola Padre Pelegrino, o material é personalizado de acordo com a faixa etária, garantindo que as crianças recebam itens adequados ao seu nível de aprendizagem.
“Seguimos com as matrículas abertas e estamos nos organizando para receber nossos alunos com todo o cuidado e responsabilidade. A entrega do kit escolar é fundamental, pois representa uma economia significativa para os pais e garante que todas as crianças iniciem o ano letivo com igualdade de condições”, afirmou a diretora Antônia Roneide.
A entrega dos materiais é realizada mediante assinatura dos responsáveis, assegurando total transparência. A previsão para o início das aulas é o dia 10 de março, data em que a rede municipal se prepara para acolher os alunos com organização e entusiasmo para o novo ciclo letivo.
