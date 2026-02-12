Conecte-se conosco

Prefeito Jerry intensifica programa de doação de mudas e fortalece a cafeicultura em Assis Brasil

4 horas atrás

Mais de 100 mil mudas já foram entregues e 32 produtores rurais foram contemplados nesta etapa do programa.

A Prefeitura de Assis Brasil segue avançando com ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar. Na última semana, o prefeito Jerry Correia deu continuidade ao programa de doação de mudas de café, que já ultrapassa a marca de 100 mil mudas entregues nesta etapa.

Ao todo, 32 produtores rurais foram contemplados, reforçando o compromisso da gestão municipal com o incentivo à produção no campo e o desenvolvimento sustentável do município.

A iniciativa busca fortalecer a cafeicultura como alternativa de geração de emprego e renda, ampliando as oportunidades para famílias que vivem e trabalham na zona rural. As mudas estão sendo distribuídas em diferentes comunidades e ramais, garantindo que o apoio chegue a quem realmente produz.

Uma das beneficiadas foi a produtora Maria José, do Ramal do Livramento, que comemorou a chegada das mudas à sua propriedade.

“Quero agradecer primeiramente a Deus. Estou muito feliz porque minhas mudas chegaram até minha colônia. Sou muito grata ao prefeito Jerry por essa iniciativa. Isso é um grande incentivo para nós, produtores rurais. Obrigada a todos que fizeram parte disso.” Destacou.

Segundo o prefeito Jerry Correia, investir no setor produtivo é uma das prioridades da administração.

“A cafeicultura representa uma oportunidade concreta de crescimento para Assis Brasil, que vem dando muito resultado. Nosso compromisso é continuar apoiando o produtor rural com incentivo, assistência técnica e políticas públicas que garantam desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Além da entrega das mudas, a Prefeitura também tem reforçado o suporte técnico aos agricultores, oferecendo orientações sobre plantio, manejo e desenvolvimento das lavouras, com o objetivo de assegurar qualidade e competitividade ao café produzido no município.

Governo do Acre assina ordem de serviço para construção da 6ª ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco

2 horas atrás

12 de fevereiro de 2026

O governo do Acre assinou a ordem de serviço para a construção da sexta ponte sobre o Rio Acre, em Rio Branco. A obra integra o Lote 3 da primeira fase do Arco Metropolitano e representa um investimento total de R$ 73,7 milhões, viabilizado por meio de financiamento do Banco Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) e executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).

Solenidade foi apreciada por autoridades, servidores estaduais e população local. Foto: Diego Gurgel/Secom

Com 326,40m de extensão e 19,30m de largura, a ponte será do tipo mista, composta por concreto armado e perfis metálicos. A estrutura contará com duas pistas de rolamento para o tráfego de veículos leves e pesados, incluindo caminhões, além de passarelas para pedestres em ambos os lados, garantindo mais segurança e mobilidade à população.

Construção da nova ponte sobre o Rio Acre conta com investimento de R$ 73,7 mil e terá 326,40m de extensão. Foto: Alisson Oliveira/Secom

A superestrutura será formada por três vãos de 32,50m, com vigas metálicas e laje em concreto armado. O trecho central terá 220,90m em balanço sucessivo, construído com a utilização de dois cristos, solução técnica que assegura maior eficiência estrutural à obra.

Durante a cerimônia, o governador Gladson Camelí destacou o compromisso da gestão com a realização de obras estruturantes aguardadas há anos pelos acreanos. “Em meu mandato, tenho procurado honrar essa oportunidade, dada pelo nosso povo, com obras muito desejadas pela população, sempre na intenção de ajudar aqueles que mais precisam e diminuir as diferenças sociais”, afirmou.

O chefe do Executivo relembrou outras obras já entregues, como as pontes de Sena Madureira e Xapuri, além do Anel Viário de Brasileia, em fase final de conclusão. Segundo o gestor, a sexta ponte de Rio Branco representa mais um passo importante para o desenvolvimento da capital.

“Tenho orgulho desse órgão tão importante que é o Deracre. Estamos sempre recuperando rodovias, ramais e construindo pontes, garantindo o direito de ir e vir dos acreanos”, afirmou Camelí. Foto: Diego Gurgel/Secom

“Estamos dando a ordem de serviço para a sexta ponte de Rio Branco. Uma obra que vai beneficiar todos os moradores da área da Estrada do Quixadá e, principalmente, os produtores rurais. Entendo que a estrutura também criará mais um polo de desenvolvimento urbano para a nossa capital”, ressaltou.

A vice-governadora Mailza Assis também destacou a importância estratégica da obra para o futuro do estado. “Estamos diante do início de mais uma obra estruturante, que vai garantir qualidade de vida, diminuir as distâncias e elevar a dignidade. O nosso objetivo é estar presente na vida das pessoas. Parabenizo toda a equipe do Deracre por desenvolver esse trabalho. Contem comigo para o fortalecimento e a continuidade desse trabalho com fidelidade”, afirmou.

Vice-governadora Mailza Assis destacou compromisso em dar continuidade às ações já em andamento. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, enfatizou o esforço técnico e administrativo envolvido até a assinatura da ordem de serviço. “Esta é a quarta ponte executada na atual gestão. Até chegarmos a esta cerimônia, houve um longo percurso. Gosto de fazer parte disso, de trabalhar com uma equipe tão bem desenvolvida, que honra o compromisso do governador Camelí. Estamos preparados para trabalhar e desenvolver o melhor para os acreanos”, destacou.

Presidente do Deracre, Sula Ximenes agradeceu empenho da sua equipe: “Tenho orgulho de tudo que temos conquistado juntos”. Foto: Ingrid Kelly/Secom

A iniciativa beneficiará diretamente a Regional do Baixo Acre, especialmente a capital, Rio Branco, alcançando uma abrangência populacional aproximada de 364,7 mil pessoas. Entre os principais objetivos estão a melhoria da trafegabilidade, da logística, da mobilidade urbana e do escoamento da produção rural, além do fortalecimento do desenvolvimento econômico e do bem-estar da população da região.

A ponte faz parte do projeto do Arco Metropolitano, que tem como objetivo criar alternativas para o deslocamento viário em Rio Branco, aliviando o tráfego em áreas mais sensíveis da cidade. A expectativa é que a obra contribua para deslocar o eixo de crescimento urbano, melhorar o trânsito e impulsionar novos investimentos na região.

Com a assinatura da ordem de serviço, o governo reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura do estado, apostando em investimentos estruturantes para melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o crescimento da capital acreana.





















Rio Branco capacita profissionais de saúde para vacina contra a dengue antes da chegada das doses

2 horas atrás

12 de fevereiro de 2026

A capacitação ocorre de forma antecipada, já que o município ainda não recebeu as doses da vacina, mas segue o planejamento do Ministério da Saúde

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou, nessa quarta-feira (11), a capacitação dos profissionais da rede municipal para a aplicação da vacina contra a dengue. A iniciativa ocorre de forma antecipada, já que o município ainda não recebeu as doses do imunizante, mas segue o planejamento do Ministério da Saúde, que iniciou, nesta semana, a vacinação de profissionais de saúde em todo o país.

A estratégia nacional prevê a imunização de 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS). As primeiras 650 mil doses já foram distribuídas aos estados e o restante deve ser enviado nos próximos dias. Em Rio Branco, a expectativa é que a vacinação comece assim que o imunizante for oficialmente disponibilizado ao município.

A estratégia nacional prevê a imunização de 1,2 milhão de trabalhadores da linha de frente do Sistema Único de Saúde (SUS). (Foto: Átilas Moura/Secom)

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a capacitação faz parte do planejamento estratégico da gestão para garantir agilidade e segurança no início da vacinação.

“No momento em que a vacina chegar a Rio Branco, nossas equipes estarão totalmente preparadas”, afirmou o secretário. (Foto: Secom)

“Estamos nos antecipando para que, no momento em que a vacina chegar a Rio Branco, nossas equipes estejam totalmente preparadas. Esse trabalho de organização é fundamental para assegurar uma vacinação segura, eficiente e que proteja quem está diariamente na linha de frente do cuidado com a população”, afirmou o secretário.

Na sequência, a diretora de Vigilância em Saúde, Socorro Martins, reforçou a importância da iniciativa e explicou que a formação foi pensada diante da expectativa de chegada das doses.

A diretora Socorro Martins, reforçou a importância da iniciativa e explicou que a formação foi pensada diante da expectativa de chegada das doses. (Foto: Átilas Moura/Secom)

“A gente sabe que as vacinas contra a dengue vão chegar e vão atender esses profissionais que atuam na base da linha de frente da área da saúde. Elas ainda não chegaram, mas nós estamos aguardando. Pensando nisso, já chamamos toda a nossa equipe técnica da sala de vacina para fazer essa capacitação”, destacou.

Segundo Socorro, o treinamento vai além das orientações técnicas sobre a nova vacina. Durante a capacitação, as equipes também recebem atualizações de dados, reforço sobre a importância da cobertura vacinal e orientações sobre ações que serão desenvolvidas para ampliar esses índices no município, além do reconhecimento pelo trabalho realizado nas salas de vacina ao longo de 2025.

A previsão é de que mais de mil trabalhadores da saúde da rede municipal sejam vacinados quando as doses estiverem disponíveis. (Foto: Átilas Moura/Secom)

Ao longo do dia, cerca de 90 profissionais participaram da capacitação, nos turnos da manhã e da tarde. A previsão é de que mais de mil trabalhadores da saúde da rede municipal sejam vacinados quando as doses estiverem disponíveis. A imunização, neste primeiro momento, será destinada exclusivamente aos profissionais que atuam nas unidades de saúde do município.

Além de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, o público-alvo inclui agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, odontólogos, equipes multiprofissionais, além de trabalhadores administrativos e de apoio das unidades de saúde.

A vacinação dos profissionais de saúde utilizará a vacina brasileira contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante é 100% nacional, de dose única e tetraviral, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus, o que representa um avanço estratégico para a autonomia do país na produção de vacinas.

PMAC integra força-tarefa da FICCO e atua na Operação Regresso contra tráfico interestadual

19 horas atrás

11 de fevereiro de 2026

Por Yana Silva

A Polícia Militar do Acre (PMAC) participou, na manhã desta quarta-feira, 11, da deflagração da Operação Regresso, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pelas polícias Militar, Federal, Civil e Penal. A ação realizada de forma simultânea nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, além de Aracaju, em Sergipe, objetiva desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico interestadual de drogas e, na prática de lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores, até o limite de R$ 5 milhões, conforme determinação da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

A PMAC atuou de maneira estratégica no cumprimento das ordens judiciais, garantindo a segurança das equipes envolvidas, o isolamento das áreas e o suporte operacional necessário para o êxito da ação. A presença ostensiva da corporação foi fundamental para assegurar que os mandados fossem executados com segurança, técnica e efetividade.

No decorrer das investigações, foram identificados cinco eventos relevantes ligados ao tráfico de drogas, que culminaram na apreensão de aproximadamente 350 kg de cocaína, em ações realizadas em diferentes estados do país, como Pará, Goiás e Acre. Os levantamentos indicam que a organização mantinha atuação contínua, com estrutura definida e planejamento logístico voltado à distribuição interestadual dos entorpecentes.

Entre os investigados, foi identificado um dos principais líderes do esquema criminoso, integrante de família tradicional acreana, que teria exercido função estratégica na condução das negociações e na coordenação do transporte das cargas ilícitas.

O nome da operação, “Regresso”, faz referência aos elementos probatórios inicialmente colhidos e relacionados ao primeiro evento de tráfico ocorrido no Estado do Pará, no ano de 2020. A denominação simboliza a continuidade do trabalho investigativo e demonstra que o sistema de justiça permanece firme no propósito de responsabilizar os envolvidos e esclarecer a autoria e a materialidade dos crimes apurados.

A participação da PMAC na Operação Regresso reafirma a importância da atuação integrada das forças de segurança pública no Acre e reforça o compromisso institucional com a repressão qualificada ao tráfico de drogas e suas ramificações, contribuindo para a descapitalização de grupos criminosos e para a preservação da ordem pública.

