Prefeito Jerry Correia visita obras importantes em Assis Brasil

Na tarde desta segunda-feira (18), o prefeito Jerry Correia, acompanhado do secretário municipal de Planejamento Quedinei Correia, do vice-prefeito e secretário de Obras Reginaldo Martins e da engenheira fiscal Régila Fernandes, visitou duas importantes obras em andamento no município.

A primeira parada foi no Estádio José Dantas, que está em fase de conclusão. O espaço esportivo está passando por uma completa revitalização, que inclui melhorias na estrutura, instalação de novos equipamentos, construção de calçadas, arborização e a criação de um espaço destinado para vendas. O objetivo é transformar o estádio não apenas em um local de prática esportiva, mas também em um ambiente acolhedor para a população, especialmente para os trabalhadores que aproveitam os eventos para comercializar seus produtos.

Em seguida, a comitiva acompanhou o andamento da construção da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Essa é uma obra histórica para Assis Brasil, já que a cidade nunca teve um espaço próprio para a secretaria. O novo prédio será um marco da gestão municipal, oferecendo melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e mais qualidade no atendimento à população.

Além de trazer melhorias para os serviços públicos, as obras também estão gerando empregos e movimentando a economia local. O prefeito destacou que alguns empreiteiros, inclusive, relataram a necessidade de mais mão de obra, o que representa uma oportunidade para os trabalhadores do município.

“Estamos avançando em obras que marcam a história de Assis Brasil. O estádio e a sede da Saúde são investimentos que trazem dignidade para o povo, movimentam a economia e geram empregos. Estamos viabilizando melhorias que ficarão como legado para o nosso município”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura de Assis Brasil segue comprometida em garantir infraestrutura, gerar oportunidades e transformar a cidade para todos.

Comentários