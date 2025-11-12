Prefeito Jerry Correia visita obra da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde

Nesta terça-feira(11), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita técnica ao canteiro de obras da futura sede da Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil. A construção está avançando e representa um marco histórico para o município, que, desde sua emancipação política, nunca teve uma sede própria para a pasta, funcionando sempre em prédios alugados.

A obra está sendo executada por meio de emenda parlamentar do deputado federal Léo de Brito, a quem o prefeito fez questão de agradecer pelo compromisso com Assis Brasil. “É gratificante ver esse sonho tomando forma. A saúde do nosso povo merece um espaço digno, planejado e permanente. Agradeço ao deputado Léo de Brito, que tem sido parceiro nesta conquista para nossa cidade”, destacou Jerry Correia.

Durante a visita, o prefeito também anunciou que já há recursos garantidos e licitação concluída para a construção da sede própria da Secretaria Municipal de Educação. “Estamos avançando com planejamento e responsabilidade. Essas obras geram emprego, movimentam a economia local e, principalmente, representam mais qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos”, afirmou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando para transformar a infraestrutura do município e oferecer melhores condições de atendimento à população.

