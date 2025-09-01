Flash
Prefeito Jerry Correia visita família no ramal São Francisco e celebra chegada da energia elétrica
Neste domingo, 31, o prefeito Jerry Correia esteve na comunidade São Francisco para celebrar junto com a comunidade a chegada da energia elétrica à propriedade do senhor Francisco e da dona Edivanda. Após anos de espera, a família finalmente foi contemplada pelo Programa Luz Para Todos, realizando o sonho de ter energia em casa.
A conquista só foi possível porque a Prefeitura de Assis Brasil abriu o ramal até a propriedade, garantindo o acesso e possibilitando que a rede elétrica chegasse ao local.
Emocionado, o senhor Francisco contou que sempre manteve a fé de que um dia a energia chegaria, mesmo quando algumas pessoas diziam o contrário. Ele também lembrou das dificuldades enfrentadas: “Para conseguir água, era preciso carregar no braço, porque sem energia não havia como usar bomba”, relatou.
Além do prefeito, esteve presente o vereador Jurandir Araújo, que tem sido um parceiro constante na luta para que as comunidades de Assis Brasil sejam atendidas pela Energisa e contempladas com o benefício da energia elétrica.
O prefeito Jerry Correia destacou a importância da obra: “Era impossível chegar até aqui, pois não existia ramal. Nossa gestão garantiu o acesso e, junto com outras instituições, lutamos para que a localidade fosse contemplada com esse benefício tão essencial”, afirmou.
Durante a visita, a família recebeu as autoridades e a comunidade com um almoço especial em forma de agradecimento, reforçando o laço de carinho e confiança com a gestão municipal.
A Prefeitura de Assis Brasil segue trabalhando com Trabalho, Compromisso e União, levando dignidade e melhorias para todas as comunidades, garantindo que cada família tenha acesso a serviços e direitos fundamentais.
Capital do Rock: Brasiléia realiza Segunda Edição Moto Rock com show nacional
A segunda edição do Brasiléia Moto Rock começou em alta velocidade neste sábado. O evento deu a largada às 17h com uma motociata que reuniu centenas de motociclistas e amantes do rock, vindos de diversas partes do Acre, da Bolívia e do Peru.
A motociata percorreu as ruas de Brasiléia, Cobija (BOL) e Epitaciolândia, criando um verdadeiro espetáculo sobre rodas. O destino final foi a Praça Hugo Poli, onde o público foi recebido por uma sequência de shows com bandas locais e regionais, que aqueceram a plateia para a atração principal.
O ápice da noite ficou por conta da banda de renome nacional The Beast Experience, que levou o público ao delírio com uma performance que homenageou os maiores sucessos do Iron Maiden.
Uma multidão cantou em coro os clássicos da metal inglesa, transformando a praça em um grande palco de rock.
O prefeito Carlinhos do Pelado participou ativamente do evento e destacou a importância do festival não só para a cultura, mas também para a economia local. Durante o fim de semana, restaurantes ficaram cheios, os hotéis superlotaram na fronteira e o comércio registrou um movimento intenso, comprovando o impacto positivo do festival na geração de renda.
“Brasiléia já é consagrada como a terra do melhor Carnaval fora de época do Acre. Agora, estamos também na estrada para nos tornar a Capital do Rock do nosso estado”, declarou.
O evento consolida de vez o município como um polo cultural na fronteira, atraindo turistas e movimentando o comércio com um ritmo acelerado e muito heavy metal.
A realização do evento foi feita pela S.U.G Produções (Hibis Syahu, Carpeggeane Uchoa e Cintya Chagas) e Prefeitura de Brasiléia.
Endividamento atinge 66,9% da população de Rio Branco, aponta pesquisa Fecomércio-AC
Pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto DataControl em 28 de agosto, com 402 pessoas economicamente ativas, revela que 66,9% dos rio-branquenses possuem dívidas a vencer nos próximos seis meses, confirmando um cenário preocupante para o equilíbrio das finanças domésticas.
Da população pesquisada:
Da população entrevistada, 52,8% são do gênero feminino e 47,2% do masculino. Dessa população 72,2% informam ganhos mensais de até R$1.518,00 e 27,8%, acima de R$1.519,00, havendo maior concentração entre R$1.519,00 a R$3.036,00.
O levantamento mostra ainda que 60,7% da população pesquisada são da faixa etária de 16 a 44 anos, sendo 44,5% entre 25 a 44 anos e 16,2% entre 16 a 24 anos. A parcela de 45 a 59 anos representa 23,6% da amostra e 15,7%, 60 anos ou mais.
Quanto à escolaridade, 61,5% da população informam níveis de escolaridades concluídas, no ensino fundamental (10,2%), ensino médio (38,4%), ensino superior (10,6%) e 2,3%, pós graduação. Por outro lado, 38,5%, informam escolaridade incompleta, no ensino fundamental (16,7%), no ensino médio (12,5%) e no ensino superior (9,3%).
Emprego e renda
A pesquisa aponta que apenas 25,9% da população tem vínculo empregatício e 27,8% prestam serviços como autônomos. A pesquisa aponta ainda que 13,4% são aposentados, 5,1%, empresários e 27,8% estão desempregados.
Da população com vínculo empregatício, apenas 31,0% termina o mês com algum dinheiro, enquanto a maior parcela (63,9%) diz não conseguir e 5,1%, omite a resposta.
Comprometimento da renda
Uma população financeiramente endividada carrega um alto montante de dívidas pendentes motivadas por excesso de parcelas a pagar mensalmente referentes a compras diversas, faturas de cartão de crédito, financiamentos, empréstimos, etc. Aspecto que pode chegar a classificar essa população como inadimplente, a partir do momento em que a sua capacidade de pagamento é extrapolada frente às obrigações da dívida.
Como observado, a presente pesquisa aponta que 66,9% da população de Rio Branco/AC é endividada, isto é, possui dívida com vencimento aprazado para os próximos 06 meses.
O alto endividamento pode levar as pessoas a atrasos ou mesmo ao não pagamento regular das obrigações com dívidas. No caso da população de Rio Branco, em que 55,6% é endividada, 30,0% comprometida mais ou menos 40,2% da renda mensal com o pagamento de obrigações de dívidas domésticas. Outra parcela de 31,5% o equivalente a 50,0% da renda mensal, sem considerar os comprometimentos em menores proporções. A pesquisa aponta, entretanto, que 44,4% da população não informa sobre dívida na forma conceituada para a avaliação de endividamento doméstico.
Grau de dificuldade da população para o pagamento das dívidas.
56,9% da população de Rio Branco admitem dificuldades para a manutenção normal dos pagamentos de suas dívidas. Entretanto, outra parcela de 41,2% não demonstra preocupação com esse fato e 1,9% não se manifesta a respeito.
Para 44,4% da população endividada, no mês anterior, os pagamentos alcançaram valores iguais aos do mês atual, enquanto para 31,1% essa exigência foi maior. Para outros 18,5%, os desembolsos foram menores e 6,0% não responderam.
Para grande parcela da população endividada, o dinheiro disponível é insuficiente para o pagamento regular das dívidas contraídas, motivo que leva 74,5% a atraso médio de até 30 dias, enquanto outra parcela de 18,5% admite precisar de 31 a 45 dias para regularizar pendências e 5,1%, de 46 a 60 dias. Por fim, 1,9% precisa de tempo superior a 90 dias.
Para regularizar atrasos no pagamento de dívidas, 41,7% dos endividados decidem pelo pagamento apenas das contas admitidas como “essenciais”. Outra parcela de 16,7% buscam a realização de serviços extras, enquanto outros 14,4% reduzem compras de alguns itens de consumo. Outros 14,8% recorrem a bancos para empréstimos e 12,5% buscam resolver de maneiras diversas.
População com planejamento dos gastos.
A pesquisa aponta que 48,1% da população de Rio Branco planeja o uso de recursos financeiros, enquanto 44,4% não planejam. Outros 7,4% informam planejar em momentos oportunos.
Por último, a pesquisa destaca que 42,6% da população endividada de Rio Branco têm registro em serviços de proteção a créditos.
Em síntese: A pesquisa DataControl mostra que o endividamento continua sendo um desafio central para a população de Rio Branco. Com grande parte dos rendimentos comprometidos com dívidas, alta taxa de inadimplência e baixo nível de planejamento financeiro.
Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reconhece força do empreendedorismo feminino no Acre
Iniciativa busca inspirar mulheres a investirem no próprio potencial
Na noite desta quinta-feira (28), o Sebrae no Acre premiou onze donas de pequenos negócios durante cerimônia do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2025. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho de mulheres empreendedoras e inspirar outras a investirem nos seus sonhos e no próprio potencial.
O Prêmio reconheceu mulheres nas categorias: Microempreendedora individual (MEI), Ciência e Tecnologia, Pequenos Negócios e Produtora Rural. O evento contou, ainda, com a palestra “Resiliência em ação: Superando desafios no empreendedorismo”, ministrada pela empresária Katiucya Manfredini.
De acordo com a gestora do Sebrae Delas no Acre, Julci Ferreira, o objetivo é inspirar, dar visibilidade e fortalecer o protagonismo feminino. “Cada mulher reconhecida aqui carrega uma história de coragem e determinação. Elas são a prova de que quando as mulheres têm apoio, elas movem a economia, inovam e inspiram outras a sonhar mais alto”, afirmou.
Vencedora do 1º lugar na categoria Produtora Rural, a empreendedora Andreia Kioki celebrou o reconhecimento ao seu trabalho com a piscicultura. “Eu não queria me inscrever, com medo e vergonha, sem acreditar que eu seria capaz de conseguir. Meu sentimento é de muita gratidão pela luta, desafios e pelo caminhar junto ao Sebrae, que há anos tem nos auxiliado”, declarou.
Agora, as vencedoras de cada categoria, além de passarem para a etapa Regional, devem participar de uma missão em São Paulo, para o evento Liberdade para Empreender. Para a Etapa Nacional serão selecionadas 35 mulheres, de todo o país, que participarão de missão técnica e cerimônia de premiação final em Florianópolis (SC).
Além das premiações, o Sebrae também homenageou mulheres que fazem a diferença na temática do empreendedorismo feminino no estado: secretária da Mulher, Mardhia El Shawa, presidente da ACISA, Patrícia Dossa, e a presidente da Associação Elas Fazem Acontecer, Lidianne Cabral.
Conheça as vencedoras por categoria
MEI
– 1º Lugar: Vitória Bogéa
– 2º Lugar: Gemina Borges
– 3º Lugar: Lucilene Gomes
Pequenos Negócios
– 1º Lugar: Nádia Scherer
– 2º Lugar: Ita Culqui
– 3º Lugar: Camila Lima
Ciência e Tecnologia
– 1º Lugar: Fernanda Onofre
– 2º Lugar: Adna Maia
Produtora Rural
– 1º Lugar: Andreia Kioki
– 2º Lugar: Maria Paulino
– 3º Lugar: Antônia Kurzvski
