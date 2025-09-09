Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

Nesta terça-feira(09), o Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita, a Vigilância Sanitária estava presente, garantindo que todos os critérios de higiene e qualidade alimentar fossem cumpridos.

O prefeito parabenizou o Secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, e a Secretária Municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, destacando a parceria entre governo estadual e prefeitura para oferecer educação de qualidade aos estudantes de Assis Brasil.

“É muito importante ver de perto como a merenda é preparada com cuidado e atenção. A Vigilância Sanitária cumpre um papel fundamental, garantindo que as crianças recebam uma alimentação saudável e segura. Quero também parabenizar nossas cozinheiras pelo zelo e dedicação, sempre oferecendo o melhor para os alunos”, afirmou o Prefeito.

Jerry Correia destacou que visitas como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação e a saúde alimentar das crianças, fortalecendo parcerias que promovem melhorias contínuas nas escolas do município.

