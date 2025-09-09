fbpx
Prefeito Jerry Correia visita Escola Sandoval Batista e destaca qualidade da merenda escolar

Publicado

46 minutos atrás

em

Nesta terça-feira(09), o Prefeito Jerry Correia visitou a Escola Sandoval Batista, que atende alunos da rede estadual e municipal. Durante a visita, a Vigilância Sanitária estava presente, garantindo que todos os critérios de higiene e qualidade alimentar fossem cumpridos.

O prefeito parabenizou o Secretário de Educação do Estado, Aberson Carvalho, e a Secretária Municipal de Educação, Vanderléia Teixeira, destacando a parceria entre governo estadual e prefeitura para oferecer educação de qualidade aos estudantes de Assis Brasil.

“É muito importante ver de perto como a merenda é preparada com cuidado e atenção. A Vigilância Sanitária cumpre um papel fundamental, garantindo que as crianças recebam uma alimentação saudável e segura. Quero também parabenizar nossas cozinheiras pelo zelo e dedicação, sempre oferecendo o melhor para os alunos”, afirmou o Prefeito.

Jerry Correia destacou que visitas como essa reforçam o compromisso da gestão municipal com a educação e a saúde alimentar das crianças, fortalecendo parcerias que promovem melhorias contínuas nas escolas do município.

Cotidiano

CBDE espera confirmação do Acre nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

Publicado

8 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto CBDE: João Renato e Robson Aguiar se reuniram nesta segunda (8) em Brasília

A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) ainda esperam a assinatura do convênio com o governo do Estado para confirmar a participação dos estudantes/atletas acreanos entre 12 e 14 anos nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s). A competição será realizada entre 5 e 28 de outubro em Uberlândia, Minas Gerais.

Reunião em Brasília

O presidente da FADE, João Renato Jácome, esteve reunido nesta segunda, 8, na sede da CBDE, em Brasília, no Distrito Federal, com o diretor executivo da CBDE, Robson Aguiar. O principal objetivo do encontro foi alinhar ações para fortalecer o esporte escolar acreano com eventos em todos os municípios com recursos do Programa de Apoio às Federações (PAF).

Brasileiro de futsal

João Renato Jácome aproveitou a reunião com Robson Aguiar para agradecer o apoio para participação do Acre no Campeonato Brasileiro Estudantil de Futsal, no feminino e masculino. Os torneios foram realizados em Aracajú, Sergipe, e em Florianópolis, Santa Catarina.

Cotidiano

São Francisco enfrenta o Andirá em um duelo de classificados

Publicado

8 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Jota é uma das peças importantes do São Francisco

São Francisco e Andirá fazem nesta terça, 9, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o jogo de abertura da última rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em campo classificadas, mas o resultado da partida vai definir a classificação final e os duelos das semifinais.

Nathan é desfalque

O zagueiro Nathan, suspenso, é desfalque certo no São Francisco. O técnico Erick Rodrigues comandou um treino leve nessa segunda, 8, no Carlos Simão é deixou para definir os titulares somente após a última reunião na concentração.

Força máxima

O Andirá vai para o confronto contra o líder São Francisco em busca de mais uma vitória.

“Vamos com força máxima até para iniciar a preparação para os jogos das semifinais. Jogar contra o São Francisco neste momento da competição acabou sendo muito importante”, afirmou o treinador do Morcego.

Cotidiano

Federação prorroga o prazo das inscrições do Campeonato Estadual

Publicado

8 horas atrás

em

9 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Estadual 2025 promete ser bastante disputado

O departamento técnico da Federação de Futebol do Acre (FFAC) prorrogou nesta segunda, 8, o prazo das inscrições do Campeonato Estadual Feminino. A competição vai começar em outubro e garante ao campeão as vagas do Acre no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

“As inscrições deveriam ser encerradas nesta segunda (8), mas prorrogamos até a próxima sexta (12). Esse é um torneio importante dentro do nosso calendário e por isso a ideia é ter um bom número de equipes na disputa”, declarou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Equipes confirmadas

Galvez, atual campeão, Assermurb, Vasco, Adesg e Andirá são as equipes confirmadas no Estadual de 2025. Os dirigentes começam a trabalhar na formação dos elencos e a competição promete ser bastante disputada.

