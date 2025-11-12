Conecte-se conosco

Acre

Prefeito Jerry Correia se reúne com titular do Cartório para tratar sobre regularização fundiária em Assis Brasil

Publicado

5 minutos atrás

em

O prefeito Jerry Correia recebeu nesta quarta-feira (12) a titular do Cartório de Assis Brasil, Andreza Andrade, para tratar sobre o processo de regularização fundiária no município. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada.

Durante a reunião, estiveram presentes o diretor de Cadastro e Tributos, secretária Municipal de Finanças, o secretário de Planejamento e o procurador-geral do município. O encontro teve como objetivo alinhar ações entre a Prefeitura e o Cartório, estabelecendo parcerias para agilizar os trâmites legais e atender às famílias que aguardam pela documentação definitiva de seus imóveis.

O prefeito Jerry destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades da gestão.

“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura continuará trabalhando em conjunto com o Cartório e demais órgãos competentes para que o processo avance e beneficie cada vez mais cidadãos assis-brasilenses.

Acre

Marinha do Brasil promove curso de capacitação para tripulantes e aquaviários em Brasiléia

Publicado

28 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Ação reúne forças civis e militares em treinamento voltado à segurança e profissionalização da navegação fluvial

Nesta quarta-feira (12), a Marinha do Brasil, realizou o Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP) e o Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas – Nível 2, onde contou com a participação da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Defesa Civil municipal.

A capacitação contou com a participação de integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, Exército Brasileiro, Defesa Civil de Brasiléia e da colônia de pescadores local.

O objetivo dos cursos foi aperfeiçoar o conhecimento técnico e operacional dos profissionais que atuam em embarcações, garantindo maior segurança, responsabilidade e eficiência nas atividades fluviais. Durante o treinamento, os participantes receberam instruções sobre normas de segurança, primeiros socorros, manuseio de equipamentos, navegação e legislação marítima.

De acordo com os organizadores, a iniciativa representa um importante avanço na valorização e qualificação dos trabalhadores das águas, fortalecendo a integração entre as instituições e promovendo o desenvolvimento sustentável e seguro da navegação nos rios do Acre.

Acre

Epitaciolândia reafirma compromisso com o desenvolvimento sustentável durante a Conferência DEL Turismo

Publicado

38 minutos atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Epitaciolândia, sob a liderança do prefeito Sérgio Lopes, participou ativamente da Conferência DEL Turismo, um evento que reforçou o compromisso do município com o desenvolvimento sustentável e a valorização da identidade cultural local.

Epitaciolândia vem se consolidando como referência regional e nacional ao ser o primeiro município da Região Norte a implantar um Plano Municipal de Turismo Sustentável, além de alcançar reconhecimento internacional ao figurar entre os Top 100 Green Destinations, lista que destaca os destinos mais sustentáveis do mundo.

Durante o evento, foi ressaltada a importância de preservar e promover a história local, representada por marcos como o Doutor da Borracha e a Trilha Chico Mendes, que mantêm viva a memória e o legado da região. Nesse mesmo espírito de valorização e inovação, foi apresentada oficialmente a “Rota do Café com Queijo”, uma nova iniciativa voltada para o fortalecimento do turismo rural, com foco na geração de oportunidades e renda para produtores e empreendedores locais.

Com o apoio de parceiros estratégicos, como o Fórum Empresarial e a Instância de Governança Regional, o município reafirma sua visão de que investir no turismo é investir no futuro  fortalecendo a economia, ampliando a visibilidade de Epitaciolândia e valorizando o que torna a cidade um lugar verdadeiramente único e acolhedor.

Acre

Comissão Assembleia Legislativa do Acre aprova projeto que cria cartão para material escolar na rede pública

Publicado

6 horas atrás

em

12 de novembro de 2025

Por

Programa de autoria do deputado Eduardo Ribeiro oferecerá auxílio financeiro via cartão magnético; benefício anual será destinado a estudantes do ensino fundamental e médio

Auxílio financeiro será concedido anualmente através de cartão magnético. Foto: captada/ilustrativa 

A Comissão Conjunta de Educação da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou nesta quarta-feira (12) o Projeto de Lei nº 74/2024, que cria o programa “Cartão Material Escolar” para estudantes da rede pública estadual. De autoria do deputado estadual Eduardo Ribeiro, a proposta estabelece um auxílio financeiro para compra de materiais escolares básicos, a ser disponibilizado através de cartão magnético.

O benefício será concedido anualmente, preferencialmente no primeiro bimestre de cada ano letivo, e destinado a alunos regularmente matriculados nos ensinos fundamental e médio da rede estadual. A iniciativa visa amenizar os custos com material escolar enfrentados pelas famílias acreanas e garantir que os estudantes tenham acesso aos itens básicos necessários para o desenvolvimento das atividades educacionais.

O cartão funcionará como um cartão de débito, emitido em nome do aluno, contendo o CPF do responsável legal e o nome da instituição de ensino em que o estudante está matriculado. A Secretaria de Estado de Educação será responsável por definir a lista dos materiais básicos e fixar o valor do auxílio financeiro, a partir de uma pesquisa de preços realizada no comércio local.

A justificativa do deputado, que consta no documento do projeto, destaca que a iniciativa busca fortalecer a educação pública e promover igualdade de oportunidades entre os estudantes. “A educação é indiscutivelmente um elemento basilar para a construção de uma sociedade mais justa e desenvolvida. Com a criação do Cartão Material Escolar, os alunos da rede pública terão acesso ao auxílio para a compra de seus materiais, de forma simples e digna”, escreveu o parlamentar.

Funcionamento do programa
  • Formato: Cartão magnético (tipo débito) em nome do aluno
  • Dados: CPF do responsável e nome da escola
  • Público: Estudantes do ensino fundamental e médio
  • Gestão: Secretaria Estadual de Educação definirá lista de materiais e valor
Impactos esperados
  • Educacional: Promover igualdade de oportunidades
  • Econômico: Incentivo ao comércio local sem burocracia
  • Social: Acesso digno a materiais escolares básicos
Próximos passos
  • Tramitação: Projeto segue para votação em plenário
  • Previsão: Implementação após aprovação final e sanção

O deputado também ressaltou o impacto positivo que o programa deve gerar na economia local. “Merece destaque o incentivo ao comércio acreano, já que os varejistas que atenderem às regras previstas em edital poderão comercializar seus produtos diretamente aos beneficiários, sem burocracia”, acrescentou.

A iniciativa busca amenizar os custos familiares com educação e potencialmente reduzir a evasão escolar por falta de materiais, replicando modelos bem-sucedidos de transferência de renda vinculada a educação em outros estados.

Programa de autoria do deputado Eduardo Ribeiro beneficiará alunos do ensino fundamental e médio; proposta segue para votação em plenário. Foto: captada 

