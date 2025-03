Prefeito Jerry Correia se reúne com DERACRE para discutir melhorias na infraestrutura de Assis Brasil

Um estudo recente conduzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com o Instituto DataControl, traça um panorama do mercado de trabalho voltado para pessoas jurídicas em Rio Branco. Realizada no dia 28 de fevereiro de 2025, a pesquisa contou com a participação de 100 empresários e dirigentes de empresas, abrangendo setores como vestuário, acessórios, calçados, autopeças, agronegócio, entre outros.

Impacto da economia e crescimento da informalidade

Os resultados mostram que 80% dos entrevistados acreditam que a economia deficitária impacta negativamente o desempenho das empresas, enquanto 20% não enxergam uma influência significativa. Além disso, 62% apontam o crescimento da informalidade como um fator que prejudica seus negócios, ao passo que 30% não percebem interferência e 8% preferiram não se manifestar.

Contratação e perfil dos candidatos

A pesquisa também indicou que 57,3% das empresas realizaram contratações nos últimos meses, enquanto 42,7% não o fizeram. No quesito escolaridade, 56% exigem ensino médio, 8% ensino fundamental, e apenas 1% dá preferência a candidatos com ensino superior.

No que diz respeito às exigências de gênero, 62% dos empresários afirmam não ter preferência, mas 38% consideram o gênero do candidato conforme a função a ser desempenhada. Já em relação à faixa etária, 45% das empresas preferem contratar profissionais com até 29 anos, enquanto 55% não fazem essa distinção.

Motivos de demissão e perspectivas para o mercado de trabalho

O estudo revelou que 58% das demissões ocorrem de forma espontânea, enquanto 27% resultam de desligamento “sem justa causa” e 15% “com justa causa”. Sobre a perspectiva de equilíbrio entre oferta e demanda de empregos, 41% acreditam que o cenário levará mais de cinco anos para se estabilizar, enquanto 19% projetam que isso ocorrerá em dois ou três anos.

Recomendações e planejamento empresarial

Para 79% dos entrevistados, a proatividade e a flexibilidade pessoal são determinantes na busca por um emprego. Outros 12% destacam a necessidade de atualização profissional constante, 5% sugerem investir no potencial individual e 4% veem a criação de novas oportunidades de mercado como solução.

Por fim, a pesquisa mostra que 91% das empresas trabalham com planos semestrais de crescimento de vendas, refletindo um ambiente empresarial organizado e focado no desenvolvimento econômico da região.

