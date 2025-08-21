Prefeito Jerry Correia reúne-se com vice-governadora Mailza Assis

Na manhã desta quinta-feira(21), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido com a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, para dialogar sobre temas de grande relevância para o município e toda a região de fronteira.

Entre os principais assuntos abordados, esteve a situação migratória, que continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pela cidade devido à sua localização estratégica na tríplice fronteira com Peru e Bolívia. O prefeito destacou a importância do apoio do Governo do Estado na busca por soluções que garantam melhores condições de atendimento humanitário e de organização social.

Outro ponto da reunião foi a realização da 4ª edição da Marcha para Jesus em Assis Brasil, evento que reúne igrejas e a comunidade local em um ato de fé, unidade e celebração. O encontro tratou do apoio institucional e logístico para que a Marcha aconteça de forma grandiosa e segura, fortalecendo o calendário cultural e religioso da cidade.

“Esse diálogo com a vice-governadora é fundamental para avançarmos em duas pautas muito importantes: a gestão migratória, que impacta diretamente a vida do nosso povo, e a realização da Marcha para Jesus, que celebra a fé e a união da nossa comunidade”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A vice-governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar Assis Brasil, tanto nas questões sociais quanto na valorização dos eventos que promovem integração e fortalecimento da fé.

