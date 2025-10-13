Prefeito Jerry Correia reúne comissão organizadora da 1ª Expo Fronteira para avaliar resultados do evento

O prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira(13), os membros da comissão organizadora da 1ª Expo Fronteira, composta por secretários municipais, servidores públicos, representantes do setor comercial e vereadores.

A reunião teve como objetivo fazer uma avaliação geral do evento, analisando os pontos positivos e os aspectos que podem ser aprimorados. Segundo a comissão, o saldo foi amplamente positivo, confirmado também pela receptividade da população e dos visitantes vindos de outras cidades e países vizinhos.

Dados oficiais do Sebrae, que realizou pesquisas durante os três dias de feira apontam que a Expo Fronteira movimentou mais de R$ 4 milhões na economia local, fortalecendo diversos segmentos do comércio e serviços.

“Estamos felizes com tudo o que conquistamos com esta primeira edição. Foi um grande evento para Assis Brasil, que mostrou sua força e capacidade de realização. E, claro, fica agora o desafio de, no próximo ano, fazermos uma ainda maior”, destacou o prefeito Jerry Correia.

A Prefeitura agradece a todos os parceiros e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do município.

