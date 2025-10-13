Conecte-se conosco

Prefeito Jerry Correia reforça parceria com Polo de Saúde Indígena em Assis Brasil

Publicado

9 minutos atrás

em

Nesta segunda-feira (13), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao Polo de Saúde Indígena de Assis Brasil, coordenado por EdiPaulo Manchineri. A visita contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, e teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão com a saúde da população indígena do município.

Durante o encontro, o prefeito reafirmou a importância da parceria já existente entre a Prefeitura e o Polo, destacando a intenção de ampliar e fortalecer ainda mais as ações conjuntas.

“A saúde indígena é uma prioridade para nossa gestão. Já temos uma parceria com o Polo e queremos avançar ainda mais, garantindo atendimento digno e contínuo para todas as comunidades”, afirmou Jerry Correia.

O prefeito também parabenizou EdiPaulo Manchineri pela atuação à frente da coordenação do Polo e reconheceu o trabalho de toda a equipe envolvida.

“Parabenizo o EdiPaulo por assumir um cargo tão importante e por sua dedicação. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde seguem à disposição para manter e ampliar as parcerias em prol da nossa população indígena”, reforçou.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com uma gestão inclusiva e voltada para todos os povos do município.

“Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos reforça presença dos SUS nas comunidades rurais de Brasileia

Publicado

2 minutos atrás

em

13 de outubro de 2025

Por

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a sua 7ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversos outros serviços essenciais até a Comunidade da Pinda, localizada no ramal do KM 59 + 38 KM de estrada de barro na Reserva Extrativista Chico Mendes ( Resex).

A iniciativa tem como missão aproximar os serviços públicos da população da zona rural, garantindo o acesso integral e irrestrito ao Sistema Único de Saúde ( SUS), e à cidadania para todos, especialmente àqueles que vivem em regiões de difícil acesso.

Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, exames de PCCU, eletrocardiogramas, além de orientações e serviços realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social, como atendimentos do programa Bolsa Família.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (13), foram realizados 1.847 atendimentos ao todo, somando consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e cortes de cabelo.

O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância da ação e agradeceu à equipe e ao prefeito Carlinhos do Pelado pelo compromisso em garantir que a estrutura básica do município chegue a todos os lugares. “Nosso compromisso é fazer com que o SUS chegue a todas e todos, sem exceção. Agradeço a toda a equipe da Saúde pelo empenho e ao prefeito Carlinhos do Pelado por oferecer as condições necessárias para que possamos levar atendimento de qualidade até as comunidades mais distantes. É assim que fortalecemos o acesso universal e irrestrito à saúde”, afirmou Francélio Barbosa.

Morador e representante da Comunidade da Pinda, Elson Rodrigues comemorou a chegada do programa à localidade. “Hoje é a realização de um sonho para nós depois de muita luta. Receber Ação de Saúde Itinerante aqui é motivo de alegria e gratidão, porque traz dignidade, médicos, exames e atendimento de qualidade para quem vive longe da cidade. É um dia histórico para a nossa comunidade”, destacou.

Presente na ação, o deputado estadual Tadeu Hassem, que já destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município de Brasiléia. Entre elas, recursos voltados para a realização do programa Saúde Itinerante, ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo municipal. “Essas ações mostram o quanto é importante trabalharmos juntos. A Prefeitura de Brasiléia, com o prefeito Carlinhos do Pelado, tem feito um grande esforço para levar saúde às comunidades mais distantes, e o nosso papel é apoiar com recursos e garantir que esse serviço continue chegando a quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.

São ações como essa que a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da atenção básica e com a promoção da saúde como um direito de todos.

Pronaf oferece alívio no bolso com bônus de 14% para produção de açaí no Acre

Publicado

15 horas atrás

em

12 de outubro de 2025

Por

Por Wanglézio Braga

Os agricultores familiares do Acre que trabalham com açaí de cultivo terão um reforço no orçamento neste mês. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar divulgou a Portaria SAF/MDA nº 348, que garante o bônus do Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF) para quem vendeu o fruto abaixo do valor mínimo de referência.

De acordo com a portaria, o preço de garantia do açaí foi fixado em R$ 2,30 o quilo. No entanto, o preço médio de mercado em setembro ficou em R$ 1,97, o que assegura aos produtores um desconto de 14,35% no pagamento ou liquidação de parcelas do crédito rural contratado pelo Pronaf. O benefício vale para operações feitas entre 10 de outubro e 9 de novembro de 2025.

Esse mecanismo é importante porque ajuda o agricultor a não sair no prejuízo quando o mercado paga menos do que o valor de referência estabelecido pelo governo. Com isso, pequenos produtores têm mais condições de manter suas atividades e garantir renda para a família.

Colono morre em colisão frontal entre moto e caminhonete na BR-317, em Porto Acre

Publicado

22 horas atrás

em

12 de outubro de 2025

Por

Vítima de 29 anos trafegava sem capacete e em alta velocidade após ingerir bebida alcoólica; impacto causou morte imediata

O colono Leandro Silva Nascimento, de 29 anos, morreu na noite de sábado (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra uma caminhonete F1000 preta na BR-317, no ramal da Linha 9, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. O acidente ocorreu nas proximidades da escola Joaquim Falcão Macedo.

De acordo com testemunhas, Leandro havia consumido bebidas alcoólicas ao longo do dia e seguia em alta velocidade, sem capacete, em uma motocicleta Yamaha Factor vermelha, quando atingiu frontalmente o veículo que vinha em sentido contrário.

O motorista da caminhonete relatou à polícia que havia acabado de sair da igreja e seguia para casa quando foi surpreendido pela moto desgovernada. O impacto destruiu completamente a motocicleta e causou morte imediata ao condutor, que sofreu múltiplas fraturas.

A Polícia Militar foi acionada, isolou a área para os trabalhos periciais e, após a conclusão, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

O motorista da caminhonete permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades de trânsito.

