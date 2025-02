Prefeito Jerry Correia recebe vice-governadora Mailza Assis em Assis Brasil

Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recepcionou a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, com um café da manhã na Praça Henoch Timóteo, conhecida como Praça das Bandeiras. Durante o encontro, o prefeito homenageou a vice-governadora com uma pulseira indígena e uma gusma (traje tradicional indígena), simbolizando o respeito e a valorização das culturas originárias da região.

Após o café da manhã, o prefeito e a vice-governadora visitaram o canteiro de obras onde estão sendo construídas 11 casas populares, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Este investimento é custeado com recursos próprios do Governo do Acre, demonstrando o compromisso das gestões estadual e municipal em proporcionar moradia digna para a população de Assis Brasil.

Em seguida, no auditório municipal, ocorreu uma reunião com secretários, autoridades locais e servidores públicos. Durante o encontro, a vice-governadora expressou seu agradecimento pela recepção calorosa e destacou a importância da colaboração entre os governos estadual e municipal para o desenvolvimento de projetos que beneficiem a comunidade.

O prefeito Jerry Correia agradeceu a presença da vice-governadora e reforçou a relevância da parceria contínua com o governo estadual para impulsionar iniciativas nas áreas de infraestrutura, turismo e qualidade de vida em Assis Brasil. A visita da vice-governadora reafirma o compromisso mútuo em trabalhar pelo progresso e bem-estar dos cidadãos do município.

