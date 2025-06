Prefeito Jerry Correia recebe profissionais do transporte por aplicativo para diálogo sobre legislação e oportunidades

Recém-nascida foi levada de UTI aérea para Belo Horizonte após piora no quadro; profissional de saúde foi afastada e caso está sob investigação no Acre

A bebê Aurora, que sofreu queimaduras graves durante seu primeiro banho na maternidade de Cruzeiro do Sul, foi transferida nesta quarta-feira (25) para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte (MG), o maior centro de tratamento de queimaduras do país. A mudança de destino – inicialmente prevista para Manaus – ocorreu após o agravamento do estado de saúde da criança, que precisou ser transportada por UTI aérea.

O caso, que comoveu a população, aconteceu no último domingo (22) no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá. Familiares afirmam que uma técnica de enfermagem expôs a recém-nascida à água quente durante o banho. A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou o afastamento imediato da profissional e a abertura de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as circunstâncias do incidente.

Antes da transferência, a criança recebeu os primeiros cuidados na UTI neonatal do Hospital da Criança em Rio Branco. Diante da gravidade das queimaduras, a equipe médica optou pelo encaminhamento ao centro especializado em Belo Horizonte.

Em nota, a Sesacre afirmou estar acompanhando o caso com prioridade, garantindo todo suporte necessário para o tratamento da criança e o esclarecimento completo do ocorrido. O hospital mineiro é referência nacional no tratamento de queimaduras complexas.

Nascimento

Marcos, que é pai de outra menina de 7 anos, relatou que Aurora nasceu de parto normal e, até o momento do banho, nada de incomum tinha sido observado.

“O nascimento da neném foi normal. A mãe dela começou a sentir contração era 1h30 da madrugada [de sábado, 21], a bolsa estourou, a gente arrumou as coisinhas e chegamos na maternidade, era umas 5h. Fiz a ficha na administração, o médico olhou e ela estava com 6 cm de dilatação e quando foi 8h ela teve a neném normal”, explicou.

MP apura caso

O Ministério Público do Acre (MP-AC) informou, que foi instaurada uma notícia de fato para apurar o caso que é acompanhado pela Promotoria de Justiça Cível de Cruzeiro do Sul.

“Considerando a gravidade da situação e a necessidade de esclarecimento dos fatos, o promotor de Justiça André Pinho expediu notificações ao Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), solicitando informações detalhadas sobre o caso”, falou o órgão.

O MP requisitou ainda:

prontuário médico completo da recém-nascida, incluindo registros de enfermagem e identificação de todos os profissionais envolvidos no atendimento;

protocolos operacionais adotados para o banho e higienização de recém-nascidos, com especificação dos controles de temperatura da água e equipamentos utilizados;

um relatório circunstanciado com a sequência dos fatos, medidas assistenciais adotadas e providências administrativas tomadas pela direção da unidade.

“A eventual existência de doença congênita ou dermatológica não justifica a ausência de tratamento adequado; pelo contrário, impõe ainda maior zelo da equipe médica e do Poder Público, diante da maior vulnerabilidade da criança e da complexidade potencial do quadro”, complementou a promotora Aretuza de Almeida Cruz, que pediu à Sesacre o detalhamento dos exames diagnósticos em andamento.

Veja vídeo:



