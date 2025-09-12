Brasil
Prefeito Jerry Correia recebe produtores de café de Assis Brasil premiados no Qualicafé
Na manhã desta sexta-feira(12), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete dois produtores de Assis Brasil que se destacaram no Qualicafé 2025, concurso promovido pelo Governo do Estado por meio da SEAGRI. Os produtores Francisco das Chagas e Valderi da Silva estão entre os 15 melhores cafés do Acre, levando o nome de Assis Brasil para todo o estado.
A reunião contou com a presença do presidente da Câmara, Wendell Marques, dos vereadores Jurandir Araújo e Gilson Boiadeiro, além do representante do Emater, Marquinhos, e do gerente da SEAGRI em Assis Brasil, Wilker.
Durante o encontro, o prefeito parabenizou os produtores pelo reconhecimento e destacou que este resultado é fruto de um trabalho iniciado ainda em 2021, quando à frente da Secretaria de Agricultura estava o então secretário Valdemir, lembrado e agradecido pelo incentivo dado à cadeia produtiva do café.
“Esse resultado mostra que acreditar na produção de café em Assis Brasil foi o caminho certo. Desde o início da nossa gestão, já doamos milhares de mudas de café e adubos, além de garantir assistência técnica e apoio aos agricultores. Hoje vemos nossos produtores colhendo os frutos desse investimento”, afirmou o prefeito.
O prefeito reforçou ainda que este é apenas o começo e que a gestão, junto aos vereadores, continuará investindo no fortalecimento da cadeia do café, gerando mais emprego e renda para as famílias do município.
Os agricultores agradeceram o apoio recebido da Prefeitura, destacando a importância da doação de mudas, do acompanhamento técnico e de todo o suporte que possibilitou alcançar esse patamar de qualidade na produção.
Comentários
Brasil
TJAC mantém condenação de plano de saúde que se recusou a custear exame para paciente com câncer
Operadora foi condenada a pagar R$ 4 mil por danos morais e a custear ultrassom necessário para avaliação da doença; decisão considera que negativa foi “abusiva e ilícita”
A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) manteve a condenação de uma operadora de plano de saúde que se recusou a cobrir um exame crucial para um paciente em tratamento oncológico. A empresa foi obrigada a pagar R$ 4 mil por danos morais e a custear o ultrassom necessário para avaliar a disseminação do câncer, conforme decisão unânime da corte.
O relator do caso, desembargador Júnior Alberto, classificou a conduta da operadora como “abusiva e ilícita”, ressaltando que a empresa não pode se sobrepor à indicação médica: “A recusa em autorizar um exame crucial para o acompanhamento de uma doença grave como o câncer gera, inegavelmente, angústia, aflição e temor”. A decisão confirmou a sentença da 2ª Vara Cível de Rio Branco, que havia julgado procedente a ação do consumidor.
A defesa da operadora alegou cerceamento de defesa, mas a tese foi rejeitada pelo tribunal. O desembargador destacou que a negativa ultrapassou o “mero aborrecimento”, agravando a vulnerabilidade de um paciente em tratamento. A empresa terá que arcar com os custos do exame e indenizar moralmente o consumidor.
Comentários
Brasil
Como está relação entre Brasil e EUA após condenação de Bolsonaro?
Após críticas de Marco Rubio ao STF e possíveis sanções americanas, especialista avalia que relação bilateral passa por um dos piores momentos em mais de 200 anos
A tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos escalou após críticas do secretário do Departamento de Estado americano, Marco Rubio, ao Supremo Tribunal Federal. O embate evidencia um dos momentos mais delicados na história das relações entre os dois países.
As declarações de Rubio, que criticou Alexandre de Moraes e prometeu “respostas adequadas”, sinalizam um possível agravamento nas relações bilaterais, que completaram recentemente seu bicentenário.
O momento atual contrasta com o período de convergências observado no início do ano passado, quando havia alinhamento em pautas como democracia e diplomacia verde.
Possíveis sanções e impactos econômicos
Entre as medidas que podem ser adotadas pelos Estados Unidos, destacam-se sanções individuais, incluindo restrições de vistos, e possíveis tarifas adicionais em setores específicos, especialmente na agroindústria.
No entanto, a implementação dessas medidas enfrenta resistência devido a divergências internas no governo americano e possíveis impactos na economia dos EUA.
A situação é agravada pela dificuldade de comunicação entre os dois países. O cenário atual é marcado pela incompatibilidade de agendas e pela falta de canais efetivos de articulação do lado brasileiro com o círculo próximo do governo americano.
Além das possíveis sanções no campo financeiro, que parecem cada vez mais prováveis, espera-se que novas manifestações públicas ocorram por parte das lideranças americanas em suas redes sociais. O cenário também pode gerar constrangimentos em encontros futuros, incluindo a Assembleia Geral da ONU.
Comentários
Brasil
Otan lança operação em resposta à invasão de drones da Rússia na Polônia
A Otan, a aliança militar ocidental, lançou uma operação para reforçar a defesa do flanco oriental da Europa após drones russos terem invadido o espaço aéreo da Polônia esta semana, anunciou o secretário-geral Mark Rutte nesta sexta-feira (12).
A operação “Sentinela Oriental” começará nos próximos dias e envolverá recursos da Dinamarca, França, Reino Unido, Alemanha e outros países, disse Rutte.
“A Sentinela Oriental adicionará flexibilidade e força à nossa postura e deixará claro que, como uma aliança defensiva, estamos sempre prontos para defender”, acrescentou.
Rutte afirmou que a incursão de drones da Rússia na quarta-feira (10) “não foi um incidente isolado” e chamou a ação de “perigosa e inaceitável”.
“A irresponsabilidade da Rússia no ar, ao longo do nosso flanco leste, está se tornando cada vez mais frequente”, avaliou.
O general americano Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado da Otan na Europa, destacou que a operação será “flexível e ágil” e incluirá “capacidades aprimoradas”, defesas aéreas e terrestres integradas e maior compartilhamento de informações entre os países parceiros.
Grynkewich observou que levará algum tempo para que toda a operação seja concretizada, mas os primeiros passos começarão “imediatamente”.
Entre os equipamentos dedicados à operação estão dois F-16 e uma fragata antiaérea da Dinamarca, três caças Rafale da França e quatro Eurofighters da Alemanha, de acordo com um comunicado à imprensa da aliança.
“Embora o foco imediato esteja na Polônia, esta situação transcende as fronteiras de uma nação. O que afeta um aliado afeta a todos nós”, advertiu Grynkewich.
A iniciativa segue o modelo da operação “Sentinela do Báltico”, lançada no início deste ano em resposta à sabotagem de cabos no Mar Báltico, ainda de acordo com o comandante.
“A Polônia e os cidadãos de toda a Aliança devem ficar tranquilos com nossa rápida resposta no início desta semana e com nosso significativo anúncio aqui hoje. A Otan continuará defendendo cada centímetro de seu território”, ressaltou.
A operação cobrirá todo o flanco leste dos Estados da Otan, “do extremo norte ao Mar Negro e ao Mediterrâneo”, disse Grynkewich.
“No flanco leste, ajustaremos e mudaremos constantemente nossa postura de forma a manter o adversário desprevenido, mas também a responder a ameaças específicas à medida que as vemos surgir”, concluiu.
Incursão de drones “não foi” um erro
O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, chamou nesta sexta-feira (12) a incursão de drones russos em seu país de “ataque” e disse que a ação não foi um erro.
A declaração foi feita poucas horas depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, sugerir que a violação do espaço aéreo poderia ter sido acidental.
“Também gostaríamos que o ataque de drones à Polônia tivesse sido um erro. Mas não foi. E sabemos disso”, comentou Tusk em uma publicação nas redes sociais.
A Polônia tem informações indicando que a Rússia lançou até 21 drones contra o país na quarta-feira, mas nem todos foram encontrados, afirmou o chefe do Gabinete de Política Internacional da presidência polonesa, Marcin Przydacz, à mídia local.
É possível que alguns drones tenham cruzado o espaço aéreo de um lado para o outro, disse Przydacz em entrevista à Rádio ZET nesta sexta.
Autoridades polonesas afirmaram anteriormente que houve 19 invasões no espaço aéreo do país e que uma grande parte dos drones veio de Belarus.
Ao todo, 16 drones foram encontrados, informou o ministro do Interior polonês na quarta-feira. Os locais onde os destroços foram achados abrangem uma área de centenas de quilômetros quadrados.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.