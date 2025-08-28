Prefeito Jerry Correia recebe presidente do Deracre para tratar de soluções e reforma da ponte do Poço da Balsa

Na manhã desta quinta-feira(28), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete a presidente do Deracre (Departamento de Estradas de Rodagem do Acre), acompanhada de sua equipe técnica, para discutir soluções e a reforma da ponte do Poço da Balsa, importante via de acesso para moradores da zona rural de Assis Brasil.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Reginaldo Martins, do secretário de Infraestrutura Rural, Zé do Posto, do vereador Gilson Boiadeiro, além de representantes do ramal diretamente beneficiados pela obra.

Durante a reunião, foram debatidas as principais demandas da comunidade, os desafios de infraestrutura e as medidas que deverão ser tomadas em parceria entre Estado e Município para garantir a recuperação da ponte, que é fundamental para o escoamento da produção e a mobilidade das famílias da região.

O prefeito Jerry Correia destacou a importância da união de esforços para resolver o problema: “A ponte do Poço da Balsa é vital para os moradores do ramal e para toda a economia local. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado, através do Deracre, para encontrar a melhor solução e garantir uma obra de qualidade que traga segurança e tranquilidade para a nossa população.”

A equipe do Deracre se comprometeu a realizar um levantamento técnico no local, a fim de definir o plano de ação para a reforma da ponte.

