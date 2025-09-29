Prefeito Jerry Correia recebe jornalistas peruanos e divulga oficialmente a 1ª Expo Fronteira

Neste domingo (29), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu cerca de 70 jornalistas vindos de diversas regiões do Peru, que participaram de uma conferência internacional de comunicação realizada na região da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).

Como parte da programação, foi realizada uma coletiva de imprensa especial para apresentar e promover a 1ª Expo Fronteira 2025, evento histórico que irá fortalecer o turismo, a economia local e a integração internacional.

Para ampliar o alcance da divulgação, o prefeito convidou o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal, que participou da coletiva apresentando as principais ações da secretaria, especialmente aquelas voltadas ao relacionamento institucional entre Brasil, Peru e Bolívia. O secretário também destacou o apoio do Governo do Estado na realização da feira.

Ao final da coletiva, a comitiva de jornalistas peruanos visitou a área onde será realizada a Expo Fronteira, acompanhada pelo prefeito Jerry Correia e pelo secretário Assurbanípal. No local, puderam conhecer a estrutura que está sendo preparada e os espaços destinados aos expositores, atrações culturais e atividades econômicas do evento.

A presença da imprensa peruana representa uma oportunidade estratégica para promover o evento em nível internacional, alcançando veículos de comunicação de todo o território peruano.

O prefeito Jerry Correia ressaltou a importância da integração entre os países vizinhos:

“Assis Brasil tem uma posição única na fronteira, e a Expo Fronteira nasce com esse espírito de união. Receber jornalistas do Peru e apresentar nossa feira é fortalecer parcerias e valorizar nossa cultura, economia e potencial turístico”.

A agenda marcou um passo decisivo para consolidar a Expo Fronteira como um evento de grande impacto regional e internacional, reforçando os laços entre os povos da Amazônia trinacional.

