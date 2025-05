Prefeito Jerry Correia recebe deputado federal Coronel Ulysses no gabinete municipal

As temperaturas nos municípios devem oscilar entre a mínima de 23ºC e máxima de 33ºC e permanecer amenas até a sexta, 30, com mínimas que podem chegar a 11°C

O boletim climático do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) aponta para a chegada de uma frente fria ao Acre nesta quarta-feira, 28. O evento deverá mudar as temperaturas em todo o estado. As temperaturas devem continuar baixando até a sexta-feira, 30.

O Cigma mapeou as informações baseadas na previsão feita pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

O boletim informa que a frente fria, que chega no Sul da Amazônia, deve mudar o tempo em toda a região, inclusive no Acre. Embora haja queda na temperatura, a previsão ainda é de sol forte, calor e tempo abafado em todo o estado.

O meteorologista e analista em Ciência e Tecnologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia – Centro Regional de Porto Velho (Censipam-CR/PV), Dr. Luiz Alves dos Santos Neto, descreve a chegada da frente fria em todo o estado.

“A frente fria chegará no Acre a partir do final da tarde. As primeiras cidades que geralmente sentem os efeitos são as do Leste e do Sul do estado, região próxima à fronteira com a Bolívia e o Peru, a região do Vale do Acre e Vale do Purus. Normalmente é assim que acontece e, por último, as cidades do Oeste do estado, Tarauacá, região de Cruzeiro do Sul. As temperaturas vão cair de forma abrupta em todas as regiões. Na quinta, 29, teremos um dia bastante ameno, bem frio e isso deve perdurar até o final de semana. As temperaturas mínimas previstas podem chegar a até 13ºC em Brasileia, Assis Brasil, 14ºC em Rio Branco e próximo dos 16ºC nas cidades do Oeste acreano, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Na sexta, 30, esperamos as menores temperaturas”, afirma.

No decorrer do dia a nebulosidade aumenta e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões acreanas, com risco de temporais e ventanias. As temperaturas seguirão elevadas ao longo do dia e somente à noite a massa polar que trará a friagem chegará ao estado, derrubando as temperaturas.

As temperaturas nos municípios devem oscilar entre a mínima de 23ºC e máxima de 33ºC e permanecer amenas até a sexta, 30, com mínimas que podem chegar a 11°C.

O especialista enfatizou, ainda, que o evento vai quebrar os recordes de temperatura do ano de 2025, até o momento, em todas as cidades do Acre.

“Não significa que essa vai ser a menor friagem do ano, vai ser a menor do ano até agora. Outros eventos parecidos ou até mais fortes podem vir a acontecer. Então, agora esses sistemas vão começar a aparecer com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de frequência. Podemos esperar que outros eventos dessa magnitude ou até mais fortes aconteçam até agosto, setembro. Por enquanto, essa é a primeira massa polar de forte magnitude de 2025”, complementou.

Confira as temperaturas em todas as regiões:

Alto Acre

Em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri as temperaturas oscilam entre 23°C e 34ºC.

Baixo Acre

Mínima de 24°C e máxima de 33ºC são as temperaturas registradas em Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco.

Vale do Juruá

Já em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves os termômetros ficam entre 23ºC e 33°C.

Vale do Purus

Em Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira faz entre 24ºC e 32°C.

Vale do Tarauacá/Envira

Por fim, em Feijó, Jordão e Tarauacá a variação de temperatura fica entre a mínima de 23°C e a máxima de 33°C.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários