Prefeito Jerry Correia recebe convite oficial para a ExpoXapuri 2025
Na manhã desta quinta-feira(28), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, recebeu em seu gabinete a visita do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, e do prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia.
Durante o encontro, o prefeito Maxsuel entregou pessoalmente o convite oficial para a participação de Assis Brasil na ExpoXapuri 2025, que acontecerá nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro. Além da programação oficial do evento, Jerry também recebeu um kit simbólico contendo boné, camisa e copo personalizados com a identidade visual da feira.
A ExpoXapuri é uma das maiores feiras agropecuárias do Acre, reunindo produtores rurais, empresários, artesãos e empreendedores de diversas áreas, além de shows e atividades culturais. Para o prefeito Jerry Correia, o convite representa a integração entre os municípios do Alto Acre e reforça a importância de fortalecer a economia e a cultura regional.
“É uma alegria receber o convite para a ExpoXapuri. Eventos como esse movimentam a economia local, valorizam os produtores e fortalecem nossa identidade regional. Nosso apoio é total a iniciativas que contribuem para o desenvolvimento do Acre”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Assis Brasil agradece o convite e reafirma seu compromisso em apoiar ações que incentivem o desenvolvimento econômico, cultural e social da região, em parceria com os municípios vizinhos.
VÍDEO: Idoso de 77 anos é atropelado em avenida movimentada
Bento Alberto foi socorrido pelo SAMU com ferimentos na cabeça e corpo, mas chegou ao Pronto-Socorro em estado estável
Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã desta sexta-feira (28) deixou ferido o idoso Bento Alberto, de 77 anos, na Avenida Dr. Pereira Passos, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o idoso tentava atravessar a via quando foi atingido por um veículo. Com o impacto, caiu ao solo e sofreu corte com sangramento ativo na cabeça e no nariz, trauma ocular, perda de dentes, além de escoriações pelo corpo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
Policiais Militares do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência, e o motorista envolvido foi liberado após os procedimentos de praxe.
Após 30 anos de espera, Estrada Variante de Xapuri será inaugurada no dia 6 de setembro
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), realiza na sexta-feira, 6 de setembro, a inauguração da Rodovia Estadual AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. O evento acontecerá às 16h, na entrada da Variante, e toda a população está convidada a participar.
O governador Gladson Camelí destacou a importância da obra para a região. “Teremos mais oportunidades, com facilidades no escoamento da produção, incentivo ao turismo na região, que naturalmente já é movimentada por ser rota de acesso à fronteira e saída para o Pacífico”, afirmou.
A obra, realizada com investimento de R$ 48 milhões, provenientes do Estado e do senador Márcio Bittar, será entregue oficialmente à população. O acesso à Estrada da Variante, saindo de Rio Branco pela BR-317, está localizado no quilômetro 160, à direita do entroncamento. A partir desse ponto, é possível chegar diretamente à área urbana de Xapuri, beneficiando a mobilidade e o escoamento da produção local. O trecho asfaltado tem 17,5 quilômetros de extensão e também é conhecido como Estrada das Laranjeiras, aguardada pelos moradores há mais de 30 anos.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, também comentou sobre a entrega: “Essa inauguração representa não apenas a conclusão de uma obra aguardada há décadas, mas também o compromisso do governador Gladson Camelí com o desenvolvimento de Xapuri e a melhoria da vida de sua população”.
A inauguração da AC-380 reforça o compromisso do governo do Acre em investir na melhoria da infraestrutura viária, fortalecendo a economia local e proporcionando mais segurança e qualidade de vida para os cidadãos de Xapuri e região.
VÍDEO: Turistas acreanos salvam ciclista que se afogava na Barra de Gramame, na Paraíba
Por Ingreson Derze – parayba.com.br
Dois turistas acreanos se tornaram heróis nesta terça-feira (27) ao resgatarem um ciclista paraibano que se afogava na Barra de Gramame, em João Pessoa. A ação aconteceu na região onde o rio de Gramame encontra o mar.
Segundo Maycon Prado, um dos turistas, eles perceberam que o ciclista havia tentado atravessar o rio de bicicleta e começou a se afogar. “Foi eu e o Thaylor (natural de Brasiléia/Ac). A gente tava curtindo e tomando banho na barra. Quando chegamos lá, um cara tava tentando atravessar o rio com a bicicleta, mas não conseguiu e começou a se afogar. Todo mundo só gritava, ninguém entrava, só um senhorzinho entrou, e aí a gente entrou também”, contou Maycon.
Com a ajuda de corda e muita força, os turistas conseguiram resgatar o ciclista e até puxar a bicicleta, que ele não largava. Vídeos feitos por populares mostram o momento em que a vítima é retirada da água quase inconsciente, mas com vida. Após o resgate, ele agradeceu emocionado aos jovens que arriscaram suas vidas para salvá-lo.
Maycon detalhou a ação: “Eu peguei a bicicleta e o Thaylor saiu arrastando o cara. Depois de muita luta, um rapaz jogou uma corda e conseguimos sair, puxando ele e a bicicleta.”
A coragem e o rápido raciocínio dos turistas evitaram uma tragédia e chamaram atenção de quem acompanhou o resgate.
