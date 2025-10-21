Prefeito Jerry Correia recebe comunidade do Cumaru para tratar de melhorias no ramal e fortalecimento da produção agrícola

Confronto deixou um suspeito ferido com tiro no peito e resultou na apreensão de três armas de fogo

Uma ação rápida de policiais militares do 2° Batalhão impediu um ataque armado que seria executado por uma organização criminosa na noite desta segunda-feira (21), na Travessa Beija-Flor, bairro Areal, no Segundo Distrito de Rio Branco. A operação terminou com um suspeito ferido, quatro pessoas detidas e três armas de fogo apreendidas.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando avistou cinco homens em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos policiais, o grupo tentou fugir. Durante a ação, um dos suspeitos, identificado como Thiago Silva Alves, de 19 anos, apontou uma arma em direção aos militares, que revidaram os disparos, atingindo-o no peito.

Mesmo ferido, Thiago e dois comparsas tentaram escapar pulando o muro de uma residência. Contudo, devido à gravidade do ferimento, ele acabou ficando dentro do imóvel, onde foi contido pelos policiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra avançada — para o local. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Thiago ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

Na ação, a PM conseguiu apreender três adolescentes e prender um adulto, além de recolher três armas de fogoutilizadas pelo grupo. A área foi isolada até a chegada da perícia técnica.

Após os procedimentos, os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA). O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura o envolvimento dos suspeitos com facções criminosas atuantes na região.

