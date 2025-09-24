Flash
Prefeito Jerry Correia reage à decisão da Justiça Eleitoral e critica cassação de vereadores em Assis Brasil
Em nota oficial, gestor afirma que decisão da 6ª Zona Eleitoral criminaliza a democracia e pode afastar mulheres da política
O prefeito de Assis Brasil e presidente do Partido Progressista (PP), Jerry Correia, se manifestou nesta quarta-feira (24) por meio de nota oficial sobre a decisão da Justiça Eleitoral da 6ª Zona, que cassou os mandatos de três vereadores da sigla e declarou sua inelegibilidade por oito anos, em razão a suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024.
Segundo a defesa do gestor, a decisão judicial é questionável, pois utiliza a baixa votação das candidatas mulheres como critério retroativo para invalidar candidaturas, desconsiderando, segundo ele, a realidade eleitoral de municípios de pequeno porte.
Na nota, a defesa classifica o entendimento como “um argumento perigoso, que criminaliza o próprio exercício da democracia e afasta ainda mais as mulheres da participação no processo eleitoral”. O texto também ressalta que a decisão reforça o preconceito e contribui para a descredibilização das candidaturas femininas.
Jerry Correia reafirmou que respeita a Justiça, mas que recorrerá da decisão nas instâncias superiores.
NOTA OFICIAL
A defesa jurídica dos vereadores do Progressistas (PP) — Juraci Pacheco de Moraes, Wendell Gonçalves Marques e Antonia Alves Pereira Cavalcante —, bem como do presidente municipal, Jerry Correia Marinho, manifesta-se sobre a sentença da 6ª Zona Eleitoral de Brasiléia/AC.
Embora respeitemos a decisão, entendemos que ela fere a soberania popular, que elegeu os vereadores com votos válidos e legítimos.
Ressaltamos que os vereadores eleitos não tiveram qualquer participação na escolha dos demais candidatos(as), que foram definidos(as) legitimamente em convenção partidária, por membros do partido, em ato público e registrado na Justiça Eleitoral.
A respeitável decisão que cassou o mandato dos vereadores, sob o argumento de que as candidatas mulheres tiveram “votação pífia” — o que configuraria indício de fraude —, com a devida vênia ao magistrado, desconsidera a realidade dos municípios de pequeno porte, nos quais é comum candidatos — homens e mulheres — obterem poucos votos, inclusive entre os do partido autor da denúncia.
Utilizar o resultado das urnas como critério retroativo para invalidar candidaturas femininas é um argumento perigoso, que criminaliza o próprio exercício da democracia e afasta ainda mais as mulheres da participação no processo eleitoral. Isso porque, caso recebam poucos votos, além de enfrentarem o preconceito já existente, ainda podem ser indevidamente criminalizadas.
Todos os candidatos(as) a vereador(a) do Progressistas foram escolhidos e homologados em convenção partidária legítima e transparente, fruto de decisão coletiva dos filiados.
Informamos que serão interpostos os recursos cabíveis perante o TRE/AC e, se necessário, junto ao TSE, confiando na reforma da decisão. Este debate nos tribunais é, inclusive, de grande relevância para o futuro das próximas eleições no estado.
A legislação permite que os vereadores eleitos continuem no exercício regular de seus mandatos, honrando a confiança da população de Assis Brasil, até que haja decisão definitiva da Justiça Eleitoral.
CRISTOPHER CAPPER MARIANO DE ALMEIDA
OAB/AC 3.604 – OAB/RO 11.071 – OAB/DF 58.985
Advogado Eleitoral
Justiça Eleitoral cassa mandatos em Assis Brasil por fraude à cota de gênero
MDB, PSD e PP tiveram diplomas anulados e dirigentes declarados inelegíveis após lançamento de candidaturas fictícias femininas nas eleições de 2024
A Justiça Eleitoral da 6ª Zona, em Brasileia, julgou procedente uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e cassou os diplomas de vereadores e suplentes eleitos pelos partidos MDB, PSD e PP em Assis Brasil, no interior do Acre. A decisão, proferida nesta terça-feira (24) pelo juiz José Leite de Paula Neto, também declarou a inelegibilidade por oito anos de dirigentes partidários e de candidatas envolvidas no esquema.
Segundo a sentença, ficou comprovado que os partidos lançaram candidaturas femininas fictícias apenas para cumprir formalmente a cota mínima de 30% exigida pela lei. As investigações identificaram candidatas com votação inexpressiva, ausência de campanha e prestação de contas com indícios de irregularidades.
Entre os exemplos citados, Ione Ferreira Barros (MDB) teve apenas seis votos e declarou contas zeradas; Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro (PSD) recebeu R$ 10 mil do fundo eleitoral e obteve dois votos; já Maria Aparecida Pimentel Souza (PP) declarou R$ 14,4 mil em recursos públicos e também terminou com apenas dois votos.
Com a decisão, perderam os mandatos Francisco Furtado de Moura (MDB), Gilson da Costa Dias (PSD), além de Juraci Pacheco de Moraes, Wendell Gonçalves Marques e Antonia Alves Pereira Cavalcante (todos do PP). Foram declarados inelegíveis os dirigentes Gerineudo Galdino de Araújo (PSD), Francisco Monteiro Bezerra Júnior (MDB)e Jerry Correia Marinho (PP) — atual prefeito reeleito do município — além das candidatas Maria Aparecida Pimentel Souza e Francisca Delzirlandia Dimas Pinheiro.
O juiz determinou ainda a anulação dos votos destinados aos três partidos para vereador e ordenou a retotalização dos resultados. Caso a nulidade ultrapasse 50% dos votos válidos, deverá ser convocada uma nova eleição para a Câmara Municipal de Assis Brasil.
Em entrevista por telefone, o prefeito Jerry Correia (PP) afirmou estar tranquilo, destacou que cabe recurso da decisão e explicou que sua inelegibilidade decorre do fato de ser presidente do partido. Ele confirmou que não disputará as próximas eleições.
A decisão ainda é passível de recurso nas instâncias superiores.
Câmara de Brasileia aprova projeto que garante prioridade a pessoas com fibromialgia
Iniciativa do vereador Almir Andrade assegura atendimento preferencial em bancos e repartições públicas; proposta segue para sanção do Executivo
A Câmara Municipal de Brasileia aprovou nesta terça-feira (23) o Projeto de Lei nº 06, de autoria do vereador Almir Andrade, que institui a identificação para pessoas com fibromialgia, garantindo atendimento prioritário em serviços públicos e privados, como repartições e agências bancárias.
A proposta foi aprovada por unanimidade entre os parlamentares presentes. De acordo com o autor, a medida busca aliviar as dificuldades enfrentadas por pacientes diagnosticados com a síndrome, caracterizada por dores crônicas e intensas durante 24 horas por dia.
“O objetivo é evitar que essas pessoas, que já enfrentam tanto sofrimento, tenham que esperar longos períodos em filas. Agora poderão contar com prioridade e respeito em seus atendimentos”, afirmou Andrade.
O vereador também agradeceu aos colegas pela aprovação e destacou que a matéria segue agora para análise e sanção do prefeito Carlinhos do Pelado.
Prefeitura de Rio Branco e Estado celebram termo de compromisso sobre manutenção e conservação de espaços públicos
O secretário de Administração do Estado, Paulo Roberto Correia, destacou a parceria com a Prefeitura e a importância da transferência de responsabilidade.
“Primeiro queremos agradecer a parceria com o prefeito Bocalom, à Prefeitura de Rio Branco e ao secretário Cid, que nos recebem aqui, dando um presente para a cidade: o Parque da Maternidade. Vamos trabalhar na revitalização em lotes e, à medida que forem concluídos, a Prefeitura assumirá a responsabilidade definitiva por esses espaços. Inicialmente será o Parque da Maternidade, e depois faremos o mesmo com os outros parques da cidade”, afirmou Correia.
O prefeito da capital acreana ressaltou que, desde o início de sua primeira gestão, a Prefeitura já cuidava desses espaços, assumindo a responsabilidade pela manutenção e conservação. Com a formalização do termo, a cidade e a população serão os principais beneficiados.
“O Governo do Estado sempre administrou os parques da cidade. Quando assumimos a Prefeitura, passamos a cuidar do Parque da Maternidade, apesar de ser propriedade do Estado, reduzindo os custos da manutenção para o governo. Agora, com este termo de cooperação, inicia-se um trabalho de recuperação e modernização de todos os equipamentos, que serão repassados definitivamente à Prefeitura de Rio Branco, garantindo uma capital mais limpa, bem cuidada e moderna”, destacou o prefeito.
